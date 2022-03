Royal Enfield Himalayan Hadirkan Tiga Warna Baru

ROYAL ENFIELD hari ini mengumumkan peluncuran seri Himalayan yang telah diperbarui di Indonesia. Seri baru Himalayan tampil fresh dengan tiga warna baru yang terinspirasi dari berbagai tipe medan, serta peningkatan fitur untuk menunjang fungsional motor.

Sepeda motor adventure-touring serbaguna ini kini tersedia dalam warna New Granite Black (campuran matte dan gloss), Mirage Silver, dan Pine Green, untuk melengkapi pilihan warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu Rock Red, Lake Blue, dan Gravel Grey.

Dengan pembaharuan fitur, Himalayan kini telah dilengkapi dengan switchable Anti-lock Braking System (ABS) danperangkat navigasi turn-by-turn canggih: Royal Enfield Tripper. Berbagai pembaharuan pada seri Himalayan ini membuatnya menjadi semakin bisa diandalkan dan lebih nyaman.

Dirancang untuk mengisi sub-kategori motor untuk adventure-touring, seri Himalayan memulai debutnya pada 2016, dan selama 6 tahun terakhir, motor ini telah membangun kategori kuat untuk accessible adventure touring di seluruh dunia.

Di Indonesia, sejak diluncurkan pada 2016, banyak pemilik Himalayan yang telah membawa motor mereka melintasi berbagai medan di tanah air. Selain itu, Apparel & Genuine Motorcycle Accessories khusus Himalayan juga membuat pengendara tampil stylish, aman, dan siap untuk memulai petualangan mereka. Royal Enfield juga menjalankan pelatihan Himalayan Adventure dan off-road Himalayan di Indonesia.

Sebagai sepeda motor yang simpel, garang, dan siap tempur di segala medan, Himalayan terinspirasi oleh pengalaman Royal Enfield selama lebih dari 50 tahun berkendara melintasi Pegunungan Himalaya.

“Dalam waktu singkat, Royal Enfield Himalayan telah membuka kategori baru dalam touring petualangan global, dan berhasil memposisikan diri sebagai sepeda motor yang benar-benar global - sekaligus salah satu sepeda motor Royal Enfield terlaris di berbagai belahan dunia. Himalayan 2016 yang awalnya diluncurkan di India merupakan seri pertama, dan merupakan sepeda motor yang sangat serbaguna dan mudah dikendarai siapa saja.," ungkap Business Head Royal Enfield Asia Pasifik Vimal Sumbly, Kamis (10/3).

Royal Enfield Himalayan akan tersedia dalam tiga warna baru, Royal Enfield Himalayan ditawarkan dengan harga on the road masing-masing: Rp128,4 juta untuk warna Mirage Silver, dan Rp133,3 juta untuk warna New Granite Black, dan Pine Green.