Insentif PPnBM Diperpanjang Suzuki Tawarkan Harga Baru untuk XL7 dan Ertiga

PEMERINTAH kembali program insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk mendorong pemulihan industri otomotif nasional. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengingatkan ada dua model mobil Suzuki yang mendapatkan insentif PPnBM DTP, yaitu XL7 dan All New Ertiga.

“Kami berupaya maksimal agar program PPnBM ini bisa dinikmati lebih banyak konsumen Suzuki yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Oleh karena itulah, model unggulan kami, XL7 dan All New Ertiga, masuk ke dalam daftar mobil yang mendapatkan insentif PPnBM DTP. Selain untuk mendukung Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya ini juga kami lakukan karena tingginya permintaan konsumen terhadap XL7 dan All New Ertiga,” ungkap 4W Marketing Director SIS Dony Saputra.

Seperti disampaikan Dony, XL7 dan All New Ertiga termasuk ke dalam kategori mobil penumpang yang mendapatkan insentif/pemotongan PPnBM sebesar 50%. Kedua model tersebut memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan insentif PPnBM DTP, yaitu memiliki kandungan komponen lokal minimal 80%, berkapasitas mesin maksimal 1.500 cc, dan memiliki harga jual maksimal Rp250 juta.

Berdasarkan hal tersebut, harga jual akhir yang direkomendasikan untuk XL7 (Zeta, Beta, Alpha) dan All New Ertiga (GA, GL, GX, Suzuki Sport) di setiap daerah akan berbeda-beda karena harus mengacu pada peraturan Pemerintah. Untuk mengetahui harga jual di tiap daerah, konsumen bisa langsung menghubungi diler terdekat untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai hal tersebut. (S-4)