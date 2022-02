Toyota New Corolla Altis Kini Hadir dengan Fitur Lengkap 

SETALAH meluncurkan All New Land Cruiser dan New Fortuner untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen SUV, PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali meluncurkan sedan New Corolla Altis varian Bensin dan Hybrid Electric Vehicle (HEV). Corolla generasi ke-12 ini kini tampil lebih prestisius dengan adanya improvement pada fitur-fitur keamanan dan kenyamanan yang lebih advance.

President Director TAM Susumu Matsud mengatakan bahwa New Corolla Altis merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan Ever Better Cars yang didasari melalui semangat Let’s Go Beyond.

"Toyota menghadirkan New Corolla Altis yang kini tersedia dalam dua pilihan mesin yaitu mesin bensin dan mesin berteknologi Hybrid. Selain itu kami juga lengkapi dengan berbagai fitur-fitur baru yang lebih advance untuk mendukung keamanan dan kenyamanan berkendara,” ungkap Matsuda, Selasa (8/2)..

New Corolla Altis Advanced Features

Corolla Altis kini dilengkapi dengan advanced convenient features, yaitu layanan telematika T Intouch. Fitur canggih ini diciptakan untuk memberikan kemudahan dan rasa terhubung dengan mobil melalui aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terkoneksi ke semua layanan mobilitas Toyota.

Beberapa fitur T Intouch di New Corolla Altis

- Find My Car yang dapat mengetahui secara akurat posisi kendaraan diparkir, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan

- Geofencing yang dapat memberikan peringatan saat kendaraan berada di luar zona resmi untuk memastikan keamanan pelanggan setiap saat.

- E-Care (Maintenance) yang akan membantu memberikan peringatan untuk perawatan kendaraan secara berkala agar kendaraan pelanggan selalu dalam performa terbaiknya.

- Inquiry & Support Center yang menawarkan bantuan langsung dari Call Center Toyota untuk membantu menyelesaikan masalah kendaraan pelanggan.

- Road Assistance yang menyediakan tombol SOS ketika pelanggan mengalami kecelakaan, dan dapat langsung terhubung dengan call center Toyota untuk diarahkan ke penyedian Emergency Road Assistance (ERA) guna mendapatan bantuan yang lebih cepat.

Untuk semakin menyesuaikan dengan trend terkini, Mobil sedan yang memiliki tagline 'Prestige Elevated' ini kini tampil lebih modern dengan adanya improvement pada fitur entertainment system yang dilengkapi dengan smartphone connection di head unit.

Khusus untuk varian Hybrid, kini dilengkapi advance feature sebagai exclusive feature, yaitu Wireless Charger di konsol tengah untuk mengisi daya baterai telepon selular tanpa perlu kabel penghubung.

New Corolla Altis Hybrid juga mendapatkan improvement pada fitur safety-nya yaitu Toyota Safety Sense (TSS) 2. Setelah sebelumnya telah dilengkapi dengan empat fitur keselamatan yaitu Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), Automatic High Beam (AHB), dan fitur Dynamic Radar Cruise Control (DRCC).

Fitur DRCC di Toyota Safety Sense 2 kini lebih canggih karena telah dirancang untuk berfungsi pada kecepatan penuh 0 km/jam – 180 km/jam. Sensor radarnya dapat mendeteksi kendaraan hingga 120 m di depan dan mampu menjaga jarak dengan kendaraan di depan secara otomatis.

Fitur Lane Tracing Assist (LTA) berfungsi membantu pengemudi menjaga agar mobil tetap berada di jalur yang bermarka jalan jelas, dan menghindari masuk jalur yang tidak diinginkan. Fitur ini mampu mengurangi kelelahan pengemudi dan mendukung berkendara dengan aman, terutama ketika dalam kemacetan lalu lintas, atau perjalanan jauh.

“Kami harap, dengan hadirnya New Corolla Altis tidak hanya dapat memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, namun juga dapat turut serta meningkatkan pasar mobil sedan dan menjadi bagian dari upaya kami beserta pelanggan dalam menekan angka emisi CO2 kedepannya, “kata Vice President Director TAM Henry Tanoto.

Sekilas Corolla

Corolla pertama kali hadir pada 1966. Selama lebih dari 50 tahun, Corolla hadir dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia, mulai dari sedan, hatchback, dan wagon. Corolla dipasarkan lebih dari 150 negara dan menjadi salah satu kendaraan paling popular di dunia. Di Indonesia sendiri, Corolla menjadi penguasa pasar di segmennya dengan rata-rata pangsa pasar mencapai 68%.

New Corolla Altis telah menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA). Performanya juga dikembangkan sehingga semakin fun to drive. Kehadiran varian Hybrid pada Corolla Altis ini juga sekaligus menunjukkan komitmen Toyota dalam mendukung program Pemerintah dalam pengembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. (S-4)