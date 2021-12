Mengungkap Ubahan Tersembunyi Kunci Kenyamanan New Xpander dan New Xpander Cross

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi memperkenalkan 'New Generation Crossover MPV' New Xpander, dan New Xpander Cross pada awal November lalu. Dengan sederet penyempurnaan yang dilakukan New Xpander mengusung tagline 'Be The Life Xpander'.

New Xpander hadir dengan tampilan eksterior lebih segar yang tetap mengusung bahasa desain 'Dynamic Shield' khas Mitsubishi Motors. Sentuhan ulang terdapat pada desain bumper depan, terutama pada bagian lampu utama berdesain New T-Shape berteknologi LED pada tipe Exceed, Sport, dan Ultimate. Bagian belakang juga memiliki desain baru dengan New T-Shape LED Tail Light dan Electric Switch Tail Gate Door Handle. Ada pula Side Sill Garnish, serta New 17” Two Tone Alloy Wheel pada varian Ultimate.

Sementara New Xpander Cross tidak banyak mengalami ubahan pada desain eksteriornya, namun lebih fokus pada penyempurnaan bagian interior dan fitur, dengan tetap mempertahankan beberapa fitur unggulan dari pendahulunya.

General Manager of Product Strategy Division MMKSI Guntur Harling dalam bincang-bincang virtual pada pertengahan November lalu membenarkan bahwa New Xpander Cross sepintas tidak mengalami ubahan yang signifikan di bagian eksteriornya. Namun ada cukup banyak dari sisi interior dan fitur-fitur yang ditambahkan.

"Kenapa Xpander Cross tetap desian yang lama? Untuk eksterior dipertahankan yang sekarang dengan imej yang lebih tough dengan bentuk shade yang grill dan wheel arc yang besar. Jadi kesan SUV-ness tetap dipertahankan. Ubahan yang dilakukan sebagian besar dilakukan di sisi interior dan transmisi yang menggunakan CVT," ujar Guntur.

Penyempurnaan yang tidak terlihat, menurut Guntur salah satunya pada New Xpander Cross adalah jok kulit yang memiliki fungsi khusus berupa kemampuan untuk menolak paparan panas sinar matahari. Alhasil, penumpang dan pengemudi New Mitsubishi Xpander Cross tetap akan terasa nyaman usai memarkirkan mobil mereka di luar ruangan.

Fitur lainnya adalah USB Port Type C yang kini semakin banyak digunakan di ponsel-ponsel pintar keluaran baru, palang kemudi baru, head unit baru berukuran 9 inci yang sudah terkoneksi Android Auto dan Apple Car Play dan masih banyak lainnya.

Sejumlah ubahan yang tidak terlihat pada New Xpander dan New Xpander Cross karena letaknya yang tersembunyi, antara lain pada bagian suspensi yang telah mengalami ubahan pada setingan dan komponen untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Bila diperhatikan bagian shock absorber belakang kini lebih tinggi.

Ubahan lainnya ada pada high performance bar yang menggunakan desain mobil Eropa. Semua ubahan pada suspensi bertujuan menghasilkan cita rasa berkendara yang lebih nyaman, stabil di jalan yang kurang halus dan kasar, sekaligus untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan di Indonesia.

Alhasil, tidak sedikit yang memuji peningkatan kenyamanan suspensinya setelah merasakan langsung dari MPV dan Crossover Xpander Series terbaru itu. Terlebih dengan penyematan transmisi CVT yang membuat percepatan kendaraan lebih halus dan efisien serta bertenaga. (S-4)