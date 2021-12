Gaikindo Sukses Gelar GIIAS Surabaya 2021

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2021 yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebagai penutup dari rangkaian GIIAS The Series 2021, telah resmi berakhir pada Minggu, 12 Desember 2021.

GIIAS Surabaya 2021 juga mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia. Dukungan dan arahan diberikan langsung oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sejak persiapan, acara pembukaan hingga akhir penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2021.

"Apresiasi tertinggi Kami sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia khususnya kepada Kementerian Perindustrian, atas arahan, dukungan dan kebijakan untuk industri otomotif Indonesia selama ini, yang telah berhasil memberikan dorongan signifikan bagi kebangkitan industri otomotif Indonesia," ujar Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi.

Penjualan Tiket GIIAS Surabaya untuk Donasi Korban Bencana

Penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2021 terbukti masih menjadi magnet bagi para pecinta otomotif di Jawa Timur, meskipun dalam kondisi pandemi dan penerapan protokol kesehatan ketat selama berlangsungnya acara.

Sebanyak 26.149 pengunjung tercatat hadir sepanjang penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2021 mulai 8 hingga 12 Desember 2021. Hasil dari seluruh penjualan tiket akan didonasikan untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur atas arahan Menperin.

"Gaikindo atas nama industri otomotif Indonesia mendeklarasikan akan menyerahkan seluruh hasil penjualan tiket pada pameran GIIAS Surabaya 2021, untuk korban bencana erupsi gunung Semeru, Kami harap dapat sedikit meringankan penderitaan para korban dan dapat mempercepat pengembalian kondisi normal masyarakat sekitarnya," tutur Nangoi.

Gaikindo berharap dengan sedikit bantuan tersebut dapat membawa efek yang besar terhadap penanganan serta pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut.

GIIAS Surabaya 2021 menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari Astra Financial & Logistic sebagai sponsor GIIAS Surabaya 2021, OLX Autos sebagai official trade in partner, dan didukung juga oleh Kosme.

Apresiasi tertinggi juga diberikan untuk seluruh peserta yang bergabung memeriahkan gelaran GIIAS Surabaya 2021, yakni; Audi, BMW, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, VW, Wuling. Serta Honda Motor, Benelli, Llumar dan CPF1 dari industri pendukung otomotif di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi GIIAS terhadap seluruh peserta, GIIAS menyelenggarakan pemilihan favorite booth dan juga most driven car.

Berdasarkan pilihan dari pengunjung dengan cara voting yang disediakan oleh pihak penyelenggara, Hyundai berhasil memenangkan favorite booth pada kategori kendaraan penumpang. Sedangkan untuk favorite booth pada kategori industri pendukung dimenangkan oleh Honda Motor.

Selain itu, GIIAS juga memberikan penghargaan pada kategori most driven car atau mobil yang paling banyak dikendarai melalui program Test Drive GIIAS Surabaya kepada Mitsubishi New Xpander Ultimate.

GIIAS The Series Hadir Tahun Depan

Tahun depan, GIIAS The Series akan kembali hadir dimulai dengan penyelenggaraan The 29th GIIAS 2022 pada 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD, Kab. Tangerang, dilanjutkan dengan GIIAS Surabaya pada 14-18 September 2022 di Grand City Convex, disusul GIIAS Medan 2022 pada 5-9 Oktober, dan ditutup dengan GIIAS Makassar 2022 pada 16-20 November. (S-4)