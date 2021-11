HPM Umumkan 9 Pemenang Honda Racing SImulator Championship

PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan para pemenang dari kompetisi Honda Racing Simulator Championship 2 (HRSC) yang berlangsung dalam 6 seri. HRSC 2 memunculkan total 9 juara dari kelas Master, Rising Star dan Rookie setelah seri terakhir selesai digelar pada 6 November 2021 lalu di sirkuit virtual Suzuka. Pengumuman pemenang ini diumumkan pada Kamis (18/11)., di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

HRSC merupakan sebuah kejuaraan simulator balap secara online yang untuk pertama kalinya digelar oleh sebuah pabrikan otomotif Honda di Indonesia pada 2020 lalu dengan menggandeng HM Engineering sebagai penyelenggara. Tahun ini HRSC menghadirkan 3 kelas, Kelas Master, Kelas Rising Star dan Kelas Rookie.

Pada kelas Master, Andika Rama Maulana berhasil menjadi juara pertama setelah berhasil mendominasi puncak klasemen pada hampir setiap seri. Rama berhasil mendapatkan total hadiah uang tunai sebesar Rp14.301.500. Sedangkan di posisi kedua, Jaka Siswoyo mendapatkan uang tunai sebesar Rp8.850.000, semmentara Daffa Ardiansa di posisi ketiga berhasil mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp7.850.000.

Persaingan ketat tidak hanya berlangsung di kelas Master, kelas Rising Star juga tak kalah sengit dimana setiap minggunya pada kelas ini menampilkan juara-juara baru. Hingga akhir seri, Jason Ciputra berhasil keluar sebagai juara pertama dan berhak memboyong uang tunai Rp5.500.000. Billie Ebenhaezer di posisi kedua mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.620.000 yang diikuti Colin Lewi di posisi ketiga mendapatkan Rp2.520.000.

Di kelas Rookie, Rio Loho berhasil keluar sebagai juara pertama. Meski pada seri keempat Rio sempat mengalami kendala dan tidak dapat menyelesaikan pertandingan, ia tetap dapat mendominasi tangga klasemen hingga berhasil keluar sebagai pemenang dengan mengantongi hadiah uang senilai Rp3.259.000. Di posisi kedua, Arya Sena mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.230.000 disusul Enrico Chiesa di posisi ketiga mendapatkan Rp1.410.000.

Tidak hanya itu, menekankan konsep Everyone Can Win, seluruh peserta lainnya yang telah berhasil mengumpulkan poin dari seri pertama hingga seri keenam juga mendapatkan hadiah tambahan berdasarkan banyaknya poin yang terkumpul.

Pada kelas Master, peserta akan mendapatkan Rp65.000/poin, kelas Rising Star Rp20.000/poin, dan kelas Rookie Rp10.000/poin. Dengan begitu, HRSC 2 telah menyediakan total hadiah uang tunai sebesar Rp100 juta, yang menjadikan HRSC 2 sebagai ajang balap simulator dengan total hadiah uang tunai terbesar.

"Kami sangat senang dapat sukses menyelenggarakan ajang HRSC 2 ini untuk para Simracer di Indonesia dengan membawa semangat 'Everyone Can Race, Everyone Can Win' dimana semakin banyak yang dapat menikmati kesenangan dalam balapan, berkesempatan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah," ungkap Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy.

Pada musim kedua ini, Honda berhasil mengumpulkan 205 pendaftar pada babak kualifikasi dan 105 peserta yang berasal dari berbagai daerah dan dinyatakan lolos dari babak kualifikasi untuk dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu Kelas Master yang menggunakan mobil New Honda Type R, Kelas Rising Star dan Kelas Rookie yang menggunakan mobil New Honda Brio RS Urbanite. (S-4)