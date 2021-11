Honda Tampilkan Honda City Hatchback Racing Concept Pengganti Mobil Balap Jazz

PT Honda Prospect Motor menampilkan Honda City Hatchback dengan mengusung tema Racing Concept 2022 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Honda City Hatchback RS hadir untuk menggantikan posisi Honda Jazz sebagai mobil balap Honda di musim 2022.

Honda City Hatchback Racing Concept 2022 tampil dengan modifikasi di bagian suspensi menggunakan Coilover. Tampil semakin sporty dengan velg berukuran 15 inci dibalut dengan ban berukuran 195/50 standar trek balap.

Bodi Honda City Hatchback Racing Concept 2022 dihiasi decals yang didominasi warna merah, hitam dan putih khas milik Honda Racing Indonesia. Dari sisi desain, decals ini terinspirasi dari mobil Honda Civic TCR yang dirancang khusus untuk di lintasan balap.

Digunakan oleh tim Honda Racing Indonesia, Honda City Hatchback RS nantinya akan berlaga di ajang Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1.500 yang merupakan bagian dari Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) yang diselenggarakan di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor.

Secara otomatis Honda City Hatchback RS juga akan menggantikan gelaran kompetisi Honda Jazz Speed Challenge yang akan berakhir pada musim 2021 ini dan akan digantikan dengan kompetisi serupa namun menggunakan Honda City Hatchback RS di musim kompetisi 2022.

"Balapan telah menjadi DNA Honda sejak lama dan tersirat dari setiap produk kami. Kami mengajak pengunjung GIIAS 2021 untuk melihat lebih dekat Honda City Hatchback RS yang akan digunakan oleh tim balap Honda di musim balap mendatang. Kami percaya dengan mesin yang bertenaga dari Honda City Hatchback RS, tim Honda Racing Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya," ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy, Rabu (17/11).

Honda City Hatchback RS dibekali pilihan transmisi CVT dan 6 M/T, didukung mesin 4 silinder segaris 1.5L DOHC, 16 katup i-VTEC + DBW bertenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm.

Sesuai dengan tuntutan emisi yang lebih bersih dan penghematan sumber daya, gas buang pada model ini telah sesuai standar EURO 4. Selain itu, tersedia pula ECON Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Mei 2021, Honda City Hatchback RS telah meraih total penjualan sebanyak 5.997 unit secara retail. Selain itu Honda City Hatchback juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Car of the Year di ajang Gridoto Award 2021 dan Best Driving Experiences di Ajang Carvaganza Editors' Choice Award 2021. (S-4)