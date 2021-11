Presiden Joko Widodo Kunjungi GIIAS 2021

DI hari ke-tujuh penyelenggaraan GIIAS 2021 tyang jatuh pada 17 November 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kerja ke pameran GIIAS 2021. Presiden Jokowi menyaksikan pameran otomotif tersebut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi; Ketua Penyelenggara GIIAS Rizwan Alamsjah, Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sektor otomotif merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh terhadap industri pendukung lainnya. "Pemerintah tahu, bahwa industri otomotif ini membawa gerbong yang tidak sedikit untuk UMKM-UMKM yang menyuplai komponen-komponen yang ada," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif pandemi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi PPnBM yang terbukti cukup mendongkrak penjualan dan mendongkrak produksi dari industri otomotif dalam negeri.

"Pemerintah membuat kebijakan untuk sementara relaksasi dengan PPnBM yang diberikan, dan ini, kita lihat, sangat mendongkrak penjualan, mendongkrak produksi dari industri otomotif kita. Terakhir, angka yang saya dapatkan, ada kenaikan kurang lebih 60 persen. Ini sangat baik untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi," imbuh Presiden Jokowi di sela-sela kunjungannya.

GIIAS 2021 berlangsung sejak 11 hingga 21 November 2021 mendatang Pameran berskala internasional ini didukung oleh, Astra Financial & Logistic kembali hadir sebagai Platinum sponsor GIIAS 2021, dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade in partner. Selain itu Astra Honda Motor, Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia sebagai safety protocol partner GIIAS 2021. (S-4)