Honda Hadirkan Zona Khusus Brio di GIIAS

PADA ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menghadirkan zona 'Brio World' yang tidak hanya menampilkan model standar citycar Honda itu, tetapi juga kreasi Brio Touring Car milik Canya Prasetyo, pembalap perempuan pertama dari Honda Racing indonesia dan mobil Honda Brio Millenial Project #2.

Honda Brio Millenial Project #2.

Mobil Honda Brio Millenial Project #2 dirancang khusus untuk dipamerkan di ajang GIIAS 2021 yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para modifikator untuk dapat memodifikasi mobil Brio dengan tampilan yang lebih sporty dan tetap dapat digunakan sehari-hari.

Aura sporty terpancar melalui penyematan pelek 15 inci dengan lebar 7 inci yang dibalut ban berdimensi 195/50 plus penggunaan lowering kit. Decals berwarna biru dipilih karena menjadi salah satu wrna paling populer khususnya dikalangan anak muda. Dikombinasikan dengan aksen kuning di beberapa bagian sebagai warna vibrant & sporty, sesuai dengan gaya anak muda yang stylish.

Honda Brio Touring Car

Sementara Honda Brio Touring Car milik Honda Racing Indonesia (HRI) yang digunakan oleh Canya Prasetyo di ajang Indonesia Sentul Series Of Motorsport (ISSOM), tampil dengan warna khas HRI yang didominasi merah dengan sentuhan warna hitam dan putih. Modifikasi yang dilakukan meliputi bagian mesin, transmisi, suspensi, sistem pengereman, interior dan eksterior yang telah disesuaikan dengan standar kejuaraan ITCR 2021.

"Pada GIIAS 2021 kali ini, kami kembali menghadirkan zona 'Brio World' yang menampilkan jajaran mobil Honda Brio yang menjadi salah satu mobil yang populer di kalangan anak muda. Pada area ini, kami menampilkan mobil modifikasi hingga mobil yang kami gunakan untuk ajang balap dari pembalap muda Canya Prasetyo. Kami harap, zona ini dapat menjadi inspirasi baru bagi para pengunjung khususnya para kaum milenial yang menyukai Honda Brio," Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy, dalam siaran resminya, Senin (15/11).

Sejak diluncurkan pada 2012, Brio telah mencatatkan total penjualan sebanyak 414.165 unit. Brio juga baru saja mendapatkan beberapa penghargaan di ajang Gridoto Award 2021 sebagai Best Compact Car, Best Total Cost Ownership di kelasnya dan Best Resale Value di kelasnya, yang membuat mobil ini berhasil mebgoleksi total 44 penghargaan hingga saat ini. (S-4)