Brio Virtual Drift Challenge Berlaga di Kota Surabaya

SETALAH berhasil menggelar Brio Virtual Drift Challenge (BVDC) 2 seri pertama bulan Oktober lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) akan segera melanjutkan seri kedua yang akan menggunakan trek berlatar belakang Tugu Pahlawan, Surabaya pada 3 – 9 November 2021. Sepuluh peserta dengan catatan waktu terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai total Rp 8,550,000 serta merchandise eksklusif dari Honda.

"Setelah sukses menyelenggarakan seri pertama bulan lalu, Honda akan memulai seri keduanya pada awal bulan ini untuk menghadirkan semangat "Everyone Can Race", dimana pada BVDC 2 ini akan semakin banyak peserta yang dapat merasakan sensasi slalom meski hanya dari rumah. Jangan khawatir, para peserta yang belum berhasil pada seri sebelumnya masih memiliki kesempatan pada seri ini untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami." ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy, Rabu (3/11).

Pada kompetisi ini, para peserta wajib melakukan atraksi slalom menggunakan Honda Brio pilihannya. Pemain pun dapat berkesempatan untuk mendapatkan poin tambahan yang akan diakumulasikan untuk membantu mengurangi perolehan waktu pada akhir permainan.

Dengan menggunakan trek yang lebih rumit dan menantang dari mode permainan biasanya, para peserta akan mendapatkan masing-masing 10 kali kesempatan untuk mencapai waktu terbaiknya yang akan tercatat pada leaderboard. Kompetisi ini terbuka untuk umum dengan minimal usia 17 tahun dan menggunakan 1 akun yang berdomisili di seluruh kota di Indonesia.

Untuk berlaga pada kompetisi ini, peserta perlu mengunduh aplikasi game Brio Virtual Drift Challenge 2 pada perangkat mobile masing-masing. Setelah itu, peserta dapat memulai permainan dengan memilih mode 'Kompetisi' yang akan dibuka hanya pada saat perlombaan ini berlangsung.

Pada seri sebelumnya yang berlangsung cukup ketat, pemain dengan username Hafizh Ali berhasil memimpin pada urutan pertama di leaderboard dengan perolehan waktu 30 detik, disusul oleh Valent dengan 30,1 detik, aws 31,6 detik, CR-turbo 32,7 detik, rikzasm 33,2 detik, MAI 33,4 detik, alvin.cen 34,8 detik, nikolaw 35,3 detik, Err 35,4 detik, dan Handrift dengan 6,7 detik.

Kesepuluh pemenang ini dapat kembali berpartisipiasi pada seri final yang akan diadakan pada Maret 2022 nanti, bersaing dengan sepuluh peserta lainnya dari setiap seri hingga seri ketujuh mendatang.

Hingga saat ini, game BVDC 2 telah diunduh oleh 34.349 pengguna. Periode ketiga kompetisi akan digelar pada 17 – 23 November 2021 dengan menggunakan trek berlatar belakang Monumen Bandung Lautan Api. (S-4)