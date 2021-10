DFSK Lanjutkan Program Cicilan Ringan

ANIMO positif terhadap program penjualan Happy Promo membuat DFSK memperpanjang program ini hingga 30 Oktober 2021. Dalam promo ini DFSK menawarkan sejumlah program penawaran kepemilikan kendaraan yang sangat terjangkau dan hadiah langsung yang menarik.

Konsumen bisa memilih DFSK Glory 560 yang tangguh, hingga DFSK Glory i-AUTO yang futuristik dengan teknologi voice command. Selain itu, tersedia juga kendaraan komersial yang tangguh, dan terjangkau dengan model DFSK Super Cab, DFSK Gelora, dan DFSK Gelora E yang menjadi kendaraan listrik komersial ringan pertama di Indonesia.

DFSK sudah menyiapkan skema kredit dengan angsuran ringan untuk memudahkan konsumen dalam memiliki kendaraan-kendaraan DFSK yang diinginkan, serta kesempatan mendapatkan hadiah langsung yang sangat menarik.

Konsumen bisa memiliki DFSK Glory i-AUTO berbanderol Rp335 juta dan DFSK Glory 560 mulai mulai dari Rp202 juta (on the road DKI Jakarta) dengan cicilan yang sangat ringan, mulai dari Rp3,7 jutaan per bulan ditambah hadiah langsung berupa smart TV 43 inci serta cashback senilai jutaan rupiah.

Untuk kendaraan komersial, tersedia DFSK Super Cab yang ditawarkan mulai dari Rp135,9 juta dan DFSK Gelora mulai dari Rp169 juta dengan cicilannya mulai dari Rp79 ribu per harinya. Semua penawaran menarik ini sudah tersedia di seluruh jaringan resmi di Indonesia, dengan total mencapai 100 titik di seluruh Indonesia.

Urusan perawatan berkala dan perbaikan agar kendaraan DFSK milik konsumen tetap optimal digunakan, DFSK telah menyiapkan ratusan bengkel resmi didukung mekanik-mekanik yang handal, menggunakan suku cadang orisinil yang terjamin, serta ditunjang peralatan yang modern dan canggih.

PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi menyatakane, perusahaannya telah melihat animo positif dari konsumen yang ingin memiliki kendaraan-kendaraan dari DFSK melalui program Happy Promo yang sudah diselenggarakan sejak September 2021.

"Oleh karena itu, kami pun memperpanjang program Happy Promo ini dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada konsumen untuk memiliki kendaraan-kendaraan yang aman, menyenangkan, serta tidak akan terlupakan serta harga yang terjangkau," imbuh Achmad, Jumat (8/10).

Achmad juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak ragu mengunjungi jaringan resmi DFSK yang sudah tersebar di 100 titik di seluruh Indonesia. "Tenaga penjual kami siap untuk melayani kebutuhan mobilitas dengan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai kebutuhan serta dengan harga yang sangat terjangkau," tutupnya. (S-4)