All New Honda BR-V Resmi Hadir di Makassar

SETELAH diluncurkan secara virtual bulan lalu, All New Honda BR-V hadir di kota Makassar untuk pertama kalinya di Atrium Trans Studio Mall Makassar pada 7 – 11 Oktober 2021.

Generasi kedua BR-V ini hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya, dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Pengembangan BR-V dilakukan melalui studi panjang dan mendalam untuk menangkap kebutuhan serta kebiasaan konsumen mobil SUV berkapasitas 7 penumpang melalui konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari Honda BR-V.

Setelah dipamerkan di berbagai daerah di Indonesia, N7X Concept mendapatkan sambutan yang sangat positif dari konsumen yang kemudian menjadi dasar pengembangan All New Honda BR-V.

All New Honda BR-V hadir dengan 5 pilihan warna, Premium Opal White Pearl, yang merupakan warna baru, Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl.

Selain All New Honda BR-V, pameran Honda di Makassar juga menampilkan New Honda CR-V, New Honda HR-V, dan Honda City Hatchback RS. Selain itu, Honda juga menawarkan berbagai kemudahan untuk konsumen membeli mobil, seperti cicilan ringan, bunga 0% sd 1 tahun, DP 15%, hingga Lucky Dip dengan total ratusan juta rupiah, dan aktivitas seru lainnya.

Seluruh aktivitas ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Informasi mengenai event ini, bisa Anda dapatkan melalui social media di Instagram (@hondaoutsidejava) dan Facebook (Honda Outside Java).

Rangkaian event roadshow yang diawali di kota Makassar ini akan dilanjutkan ke kota Kendari, 15–17 Oktober 2021; Palu, 22–24 Oktober 2021; kota Gorontalo, 29–31 Oktober 2021; dan di kota Manado pada 5–7 November 2021. (S-4)