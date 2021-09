Program Subsidi PPnBM Wuling Berlaku Hingga September  

UNTUK memberikan kesempatan konsumen menikmati relaksasi PPnBM dengan memiliki lini produk Wuling di bulan ini, Wuling Motors (Wuling) kembali memberlakukan relaksasi PPnBM melalui program subsidi untuk lini produknya, mulai dari seri Almaz, Almaz RS, Cortez CT, Confero.

Selain itu, ada juga promo biaya servis gratis selama 4 tahun atau 50.000 Km (mana yang tercapai lebih dahulu dengan syarat dan ketentuan) yang berlaku. Program ini berlaku di seluruh Indonesia hingga 30 September 2021.

"Melihat animo masyarakat terhadap kebijakan subsidi PPnBM yang berlaku, Wuling mengambil langkah untuk melanjutkan program relaksasi PPnBM bagi ragam lini produk kami pada bulan ini. Ada pun program ini untuk memberikan kesempatan bagi konsumen menikmati kemudahan yang sama seperti di Agustus kemarin," ujar Brand and Marketing Director Wuling Motors Michael Budihardja.

Selain itu, lanjut Michael, perusahaannya juga menghadirkan promo gratis servis bagi para pelanggan untuk menunjang layanan purna jual. Keluruhan program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemulihan perekonomian nasional khususnya di industri otomotif.

Sebagai informasi tambahan, ada pula promo bunga 0% atau free insurance untuk pembelian seri Confero, Cortez, Almaz, dan Almaz RS melalui Wuling Finance. "Mari manfaatkan kesempatan menarik di bulan September ini untuk miliki kendaraan Wuling pilihan Anda," ajak Michael.

DAFTAR HARGA OTR DKI JAKARTA DENGAN PROGRAM RELAKSASI PPnBM*

Confero Serie:

- New Confero (Rp146.300.000)

- New Confero S Type C Lux (Rp169.800.000)

- New Confero S Type C Lux+ (Rp171.800.000)

- New Confero S Type L Lux (Rp180.800.000)

- New Confero S Type L Lux+ (Rp182.800.000)

- New Confero S Type L ACT Lux (Rp189.300.000)

- New Confero S Type L ACT Lux+ (Rp191.300.000)

*Termasuk dalam program kebijakan relaksasi PPnBM dari pemerintah dan subsidi PPnBM dari Wuling

DAFTAR HARGA OTR JAKARTA DAN SUBSIDI DARI WULING

Almaz RS Series:

- Almaz RS EX 5-seater Rp365,8 juta (OTR)/Rp350,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Almaz RS EX 7-seater Rp375,8 juta (OTR)/Rp360,3 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Almaz RS Pro 7-seater Rp395,8 juta (OTR)/Rp379,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

Almaz Series:

- Almaz Smart Enjoy 6MT 7-seater Rp269,8 juta (OTR)/Rp257,3 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Almaz Smart Enjoy CVT 7-seater Rp285, juta (OTR)/Rp272,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Almaz Exclusive 5-seater Rp335,8 juta (OTR)/Rp320,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

Almaz Exclusive 7-seater Rp345,8 juta (OTR)/Rp330,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

Cortez CT Series:

- Cortez CT S 6MT Rp213,8 juta (OTR)/Rp203,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Cortez CT S CVT Rp233,8 juta (OTR)/Rp222,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Cortez CT C 6MT Rp242,8 juta (OTR)/Rp230,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Cortez CT C CVT Rp259,8 juta (OTR)/Rp247,3 juta (Subsidi OTR Wuling)

- Cortez CT L CVT Rp294,8 juta (OTR)/Rp281,8 juta (Subsidi OTR Wuling)

