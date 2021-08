Honda Racing Simulator Championship #2 Masuki Seri Perdana

PT Honda Prospect Motor bekerjasama dengan HM Engineering menggelar Honda Racing Simulator Championship (HRSC) musim kedua mememulai seri perdananya pada Sabtu (21/8) pukul 19.30 WIB yang dapat disaksikan di akun Youtube @Hondaisme pada link https://youtu.be/6u9myV4FDhs. Di seri perdana ini peserta bertanding di sirkuit virtual Baku, Azerbaijan.

Pendaftaran kompetisi ini telah dibuka sejak 27 Juli – 17 Agustus 2021 dan sebanyak 196 pendaftar telah mengikuti babak kualifikasi. Dari total peserta yang mengikuti babak kualifikasi, sebanyak 105 peserta dinyatakan lolos dan akan berlaga dalam 3 kelas, yakni kelas Master, kelas Rising Star, dan kelas Rookie yang masing-masing terdiri dari 35 peserta. Peserta pada kelas Master akan menggunakan model mobil New Honda Civic Type R, sedangkan peserta kelas Rising Star dan Rookie menggunakan Brio RS Urbanite.

"Kami sangat senang ajang ini kembali disambut dengan antusias oleh simracer di Indonesia. Dengan semakin banyak kelas dan kesempatan untuk merebut juara, kami yakin kompetisi ini dapat memberikan keseruan dan dinikmati lebih banyak orang dari berbagai kalangan untuk menemani akhir pekan di rumah masing-masing," ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy, Sabtu (21/8).

HRSC #2 seri perdana semakin seru dengan hadirnya beberapa simracer unggulan yang sebelumnya telah menjadi pemenang dari HRSC musim lalu, seperti Andika Rama Maulana, Jaka Siswoyo, Arwin Taruna, Attaya Kenzie, Daffa Ardiansa yang masuk ke dalam kelas Master pada musim ini.

Kejuaraan kali ini mengusung konsep balap Everyone Can Race and Everyone Can Win, dimana setiap peserta akan berlomba mengumpulkan poin di sepanjang 6 seri yang digelar di sirkuit virtual yang terdiri dari Sirkuit Baku, Sepang, Adelaide, Road Atlanta, Interlagos, dan Suzuka.

Para peserta akan mendapatkan hadiah berdasarkan pengumpulan poin terbanyak yang akan diakumulasi pada seri terakhir. Pada kelas Master, peserta mendapatkan Rp65.000/poin, kelas Rising Star Rp20.000/poin, dan kelas Rookie Rp10.000/poin.

Tiga peserta yang mengumpulkan poin terbanyak pada masing-masing kelas akan mendapatkan hadiah tambahan diluar dari hadiah perolehan poin. Untuk kelas Master, juara pertama akan mendapatkan tambahan hadiah sebesar Rp5 juta, diikuti juara kedua sebesar Rp3 juta dan juara ketiga sebesar Rp2 juta.

Sementara untuk kelas Rising Star, juara pertama akan mendapat tambahan hadiah sebanyak Rp3 juta, juara kedua Rp2 juta, dan juara ketiga Rp1 juta. Lalu pada kelas Rookie, juara pertama akan mendapatkan tambahan Rp2 juta, juara kedua Rp1,5 juta, dan juara ketiga Rp700 ribu. (S-4)