Beberapa Risiko Pikap Kelebihan Beban

Penggunaan mobil pikap sebagai penunjang kegiatan perekonomian saat ini semakin beragam, seperti untuk menjual makanan atau minuman hingga jasa angkut barang. Banyaknya peluang usaha yang dapat ditunjang, membuat mobil pikap menjadi alternatif kendaraan komersial nomor satu.

“Kehadiran New Carry Pick Up kami harapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen komersial Indonesia. Untuk itu, agar fungsinya lebih optimal dan semakin menguntungkan pelaku usaha, penggunaannya pun harus diperhatikan agar sesuai rekomendasi pabrikan," ujar Hariadi selaku Assistantt to Service Departement Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Hariadi menambahkan, meski memiliki muatan yang besar, penggunaan mobil pikap sebaiknya disesuaikan dengan batas kapasitas maksimal yang rekomendasi dari pabrikan. Membebani kendaraan dengan bobot berlebih dapat menimbulkan beberapa dampak buruk seperti yang dipaparkan berikut ini.



1. Tidak Aman Digunakan

Keselamatan dan keamanan adalah faktor utama yang harus diperhatikan saat berkendara. Muatan yang melebihi kapasitas dapat menimbulkan dampak negatif, mulai dari menghilangkan keseimbangan mobil, sulit saat bermanuver, hingga berisiko besar memicu kecelakaan.

2. Performa Mesin Berkurang

Saat membawa muatan berlebih, mesin dipaksa untuk bekerja lebih keras. Jika dilakukan terus-menerus, dalam jangka panjang hal tersebut berpotensi mengurangi performa dan usia pakai mesin serta kendaraan secara keseluruhan.

3. Boros Bahan Bakar

Seperti poin sebelumnya, muatan melebihi batas rekomendasi pabrikan membuat mesin dipaksa bekerja keras melebihi kemampuannya untuk dapat berjalan mengangkut muatan. Hal ini membuat bahan bakar yang dikeluarkan juga semakin besar yang berujung pada pengeluaran biaya bahan bakar membengkak.

4. Suspensi Tidak Maksimal

Suspensi menjadi tumpuan penting dalam kendaraan. Jika beban terlalu berat atau berlebihan, maka akan berpotensi mengurangi kinerja suspensi sehingga mobil jadi kurang optimal digunakan. Selain itu, kinerja suspensi juga mempengaruhi kemampuan rem dalam menghentikan laju kendaraan.

5. Mempercepat Keausan Ban

Memaksakan muatan secara berlebihan juga berisiko besar pada ban, karena meningkatkan keausan bagian ban yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Beban berlebih juga berpotensi meningkatkan suhu pada ban sehingga memperbesar risiko pecah ban.

Antusiasme pelaku usaha terhadap New Carry Pick Up membuatnya menjadi salah satu backbone penjualan Suzuki di pasar nasional serta internasional. New Carry Pick Up dihadirkan melalui berbagai riset yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Alhasil, New Carry Pick Up kini menguasai pangsa pasar wholesales sebesar 51,6% dan pangsa pasar retail sales sebesar 52,9% selama periode Januari-Mei 2021. (S-4)