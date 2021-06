Road to IMX 2021 Series Makassar Sukses Digelar

Road to Indonesia Modification Expo (IMX) 2021 Series: Virtual Stage Makassar terselenggara dengan lancar pada Sabtu (5/6) secara virtual. Mengambil tempat di mal Phinisi Point, sebagai titik streaming dan broadcasting kegiatan ini mendapat sambutan positif dari khalayak modifikasi dan otomotif setempat.

Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Makassar adalah event otomotif nasional pertama yang diadakan di kota itersebut. Seiring didapatkannya izin penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah, Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Makassar tetap diselenggarakan secara online. Penonton yang membeli tiket kemarin dapat menyaksikannya dari mana saja secara virtual.

Tercatat penonton yang hadir mencapai lebih dari 13 ribu orang dari berbagai daerah dan negara. Angka ini lebih tinggi dibanding kegiatan seri serupa yang diselenggarakan di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.

Pameran kali ini dimeriahkan berbagai kegiatan menarik diantaranya Automotive Talk Show bersama Ridwan Hanif - YouTuber otomotif, Kiki Anugraha - KARMA Bodykit, dan Delly Nugraha - Carsome Indonesia.

Dalam sesi talk show ini, selain membahas modifikasi tanah air, serta tantangan industri dalam menghadapi pandemi, dan mobil seken yang bisa dijadikan bahan modifikasi, dalam talk show ini penonton juga mendapat edukasi soal bagaimana cara membeli mobil bekas di masa pandemi.

Ada juga Overseas Talk Show bersama Ryan “Rywire” Basseri modifikator spesialis wire tuck sekaligus pemilik rumah modifikasi Rywire Motorsport Electronic asal Garden Grove California, AS yang tampil sebagai bintang tamu. Sesi ini membahas tren modifikasi dunia bersama Andre Mulyadi dan Erwin Chairudin.

Ryan sangat memuji perkembangan modifikasi di Tanah Air yang maju pesat melalui Indonesia Modification Expo. Bahkan ia sendiri sempat datang ke IMX dua kali dan cukup terkesan dengan mobil-mobil modifikasi dan pengetahuan teknis modifikator Indonesia. KARMA Bodykit adalah salah satu produk yang membuatnya sangat terkesan, dia bercerita sempat terkaget ketika dia melihat banyak produk tersebut di Amerika, dan mengakui kepopuleran produk ini di Amerika Serikat.

Tidak ketinggalan acara NMAA Top 10 untuk melihat menampilkan mobil modifikasi lokal Makassar yang dikurasi tim NMAA ditampilkan ke dunia. Kiki Anugraha (KARMA) dan Jack Suwandi (Pengepul Mobil) melakukan Live Review terhadap 10 mobil modifikasi pilihan, yang telah diseleksi digital dari puluhan kendaraan yang diseleksi secara digital oleh NMAA. Hasilnya, Jeep JK milik Alan Nizar dinobatkan sebagai peraih IMX Golden Ticket untuk dapat mengikuti NMAA Top 50 di acara puncak IMX 2021 pada 2 Oktober mendatang di Jakarta.

Pemenang Supergiveaway

Supergiveaway berupa mobil modifikasi juga diberikan kepada penonton yang beruntung di acara ini, Yaitu BMW E39 Ridwan Hanif X IMX yang dimodifikasi bergaya VIP.

Mobil modifikasi E39 Ridwan Hanif itu pun dimenangkan oleh Franky Okto Bernando dari Jakarta berdasarkan hasil pengundian yang sah saat Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Makassar berlangsung.

Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Pekanbaru

Kegiatan Road to IMX 2021 Series selanjutnya akan dilaksanakan di kota Pekanbaru, Riau pada 7 Agustus mendatang. Ini adalah rangkaian terakhir dari Road to IMX 2021 Series yang menyambangi beberapa daerah, sebelum diselenggarakannya IMX Limitless sebagai event puncak expo modifikasi terbesar di tanah air.

Penjualan tiket Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Pekanbaru saat ini telah dibuka, yaitu pada 5 Maret mulai pukul 17:00 WIB hingga 4 Agustus mendatang. Harga dimulai dengan early bird tiket Rp25 ribu – Rp150 ribu, dapat dibeli melalui www.loket.com, www.go-tix.id, atau kunjungi www.imx2021.net. (S-4)