Piaggio-Vespa Gelar Diskon Khusus Ramadan

MENYAMBUT Ramadan tahun ini PT Piaggio Indonesia melalui dua brand ikoniknya, Piaggio dan Vespa dengan menghadirkan penawaran istimewa melalui dua program menarik dengan tajuk 'Ride More, Share More' untuk Piaggio dan 'Live More, Share More' untuk Vespa.

PT Piaggio Indonesia memberikan penawaran khusus bagi mereka yang ingin berbagi keseruan mengendarai Piaggio dan Vespa baru mereka berupa potongan harga senilai Rp6 juta untuk pembelian unit Piaggio sementara Vespa hingga Rp9 juta. Program ini berlaku hingga 11 Mei 2021 mendatang.

Program potongan harga ini diberikan untuk konsumen yang melakukan pembelian Piaggio Medley S 150 ABS dengan diskon senilai Rp6 juta. Sementara untuk Vespa tergantung model. Potongan terbesar yaitu Rp9 juta berlaku untuk Vespa GTS 300 HPE Super Tech. Sementara untuk Vespa GTS Super 150 i-get ABS mendapat diskon Rp5 juta.

Khusus untuk Vespa S 125 i-get dan Vespa LX 125 i-get mendapatkan diskon sebesar Rp2,5 juta. Sedangkan untuk Vespa Sprint S 150 i-get ABS, Sprint 150 i-get ABS, Primavera S 150 i-get ABS dan Vespa Primavera 150 i-get ABS mendapatkan diskon hingga Rp2 juta.

PR Manager PT Piaggio Indonesia Robby Gozal mengatakan, perusahaannya selalu ingin mendukung para pecintanya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk untuk berbagi keceriaan dan pengalaman berkendara roda dua premium khas Italia saat menyambut bulan penuh berkah ini.

"Program ini menjadi bentuk semangat berbagi yang ingin kami sebarkan kepada para penggemar otomotif roda dua. Salah satunya dengan memberikan kemudahan lebih kepada setiap pecinta kami dalam mengakses produk Piaggio dan Vespa dengan penawaran eksklusif hanya pada periode ini," ungkap Robby, Senin (12/4).

Untuk mendukung berkendara di Hari Raya Makin Gaya, Piaggio dan Vespa juga merilis program khusus untuk rangkaian Aksesori Original, yang sekaligus memberikan kebebasan penuh bagi mereka untuk mengekspresikan diri melalui gaya yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan karakter berkendara mereka.

PT Piaggio Indonesia juga memberikan voucher eksklusif aksesoris khusus bagi mereka yang membeli Piaggio atau Vespa selama periode 12 April – 11 Mei 2021. Voucher aksesoris senilai Rp2 juta berlaku untuk pembelian Vespa GTS 300 HPE Super Tech. Sementara voucher senilai Rp1 juta berlaku untuk pembelian Piaggio Medley S 150 ABS, atau Vespa GTS Super 150 i-get ABS.

Ada juga voucher senilai Rp750 ribu untuk pembelian Vespa S 125 i-get atau Vespa LX 125 i-get. Sedangkan khusus untuk Vespa Sprint S 150 i-get ABS, Vespa Sprint 150 i-get ABS, Vespa Primavera S 150 i-get ABS, dan Vespa Primavera 150 i-get ABS mendapatkan voucher aksesoris senilai masing-masing Rp500 ribu.

PT Piaggio Indonesia menawarkan beragam jenis aksesori dari helm, flyscreen, floormat, hingga top box yang dapat dengan mudah dipasangkan dan divisualisasikan dengan mengakses menu configurator pada laman www.vespa.co.id.

Program penawaran Piaggio 'Ride More, Share More' dan Vespa 'Live More, Share More' merupakan bagian dari strategi premium PT Piaggio Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman roda dua premium Italia melalui keunggulan produk, suasana diler Motoplex yang unik, suku cadang asli, dan aksesori penuh gaya, terutama pada bulan penuh berbagi dan kebahagiaan ini. (S-4)