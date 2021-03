MG Umumkan Program Promo

MG Indonesia mengungkap kegembiraannya setelah mendapatkan penghargaan sebagai the Most Favourite New Comer Brand dari Indonesia International Motor Show (IIMS) Virtual 2021, setelah tahun lalu MG HS dinobatkan sebagai The Best Medium SUV versi GridOto Award 2020.

IIMS Virtual 2021 merupakan pameran pertama yang dihadiri oleh MG Motor Indonesia. Di samping sebagai upaya untuk tetap berkreasi di tengah masa pandemi, pameran otomotif virtual ini berdampak positif karena dapat diakses oleh masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia, khususnya untuk mengakses booth MG dengan duo SUV perdananya, yaitu MG ZS dan MG HS.

Memasuki Maret 2021, industri otomotif mendapatkan angin segar dari pemerintah melalui skema relaksasi pajak untuk mobil jenis tertentu sebagai upaya mendorong pergerakan ekomnomi nasional dari sektor otomotif.

"MG pun ingin turut ambil bagian dalam upaya mempercepat menggerakan roda ekonomi ini dengan terus memberikan insentif dan penawaran menarik bagi para pelanggan kami," beber Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin.

Insentif yang sudah diberikan MG dalam wujud bunga cicilan 0% selama 3 tahun dan garansi selama lima tahun tanpa batasan kilometer, kini telah di-upgrade dengan menggratiskan biaya perawatan yang termasuk biaya jasa dan suku cadang (dengan syarat tertentu) dari sebelumnya 50.000 kilometer atau 4 tahun menjadi 100.000 kilometer atau 5 tahun.

Program yang diberi tajuk MG Upgreat Deal ini juga memberikan para calon konsumen ekstra ketenangan pikiran dan kenyamanan dengan hadiah langsung berupa MG Hygiene Healthy Kit yaitu, MG Car Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp.

Pemberian kit kesehatan ini untuk menegaskan MG dalam komitmennya dalam memberikan perhatian lebih kepada konsumen dalam menjaga kesehatan di masa pandemi. Penawaran terbatas ini diberikan kepada calon konsumen yang melakukan transaksi pembelian MG ZS dan MG HS selama Maret dan selama persediaan masih ada.

Calon pelanggan dapat mengakses website resmi MG di www.mgmotor.id atau akun Instagram @mgmotor.id untuk mendapatkan kabar terkini dari MG, lokasi pameran yang sedang berlangsung, atau pun lokasi outlet resmi terdekat. (S-4)