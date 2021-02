Honda All New Vezel e:HEV Siap Ekspansi ke Eropa

Honda Motor Company Jepang baru saja meluncurkan SUV terbaru All New Vezel yang hadir dengan mesin hybrid untuk pertama kalinya pada 18 Februari 2021 lalu. All New Vezel e:HEV (Hybrid Electric Vehicle) diklaim sangat responsif, dan memiiki efisisensi tinggi, serta fitur keamanan dan teknologi yang canggih.

Desain eksterior pada All New Vezel e:HEV juga tampak lebih berani serta ramping yang menambah kesan modern serta tangguh. Ini adalah sosok sebuah SUV yang terinspirasi dari coupe kompak. Model baru ini mewujudkan filosofi desain yang seamless, bersih, dan modern seperti yang terlihat pada model baru Honda lainnya yang mengikuti konsep utama fungsi dan keindahan.

All New Vezel e:HEV memiliki desain gril baru yang menambahkan kesan tangguh serta bentuk bodi dengan kap mesin yang panjang dan sisi yang lebih tajam dan vertikal. Pada bagian tengah kap mesin terlihat lebih rendah dan datar dengan garis bahu yang memproyeksikan stabilitas dan keamanan yang semakin meningkatkan estetika dari sebuah SUV.

Interiornya yang lapang memiliki kesan SUV premium dengan kain kontemporer dan material yang lembut. Terlihat gaya modern minimalis yang diawali dengan sapuan horizontal pada panel instrumen dengan setiap elemennya diposisikan dengan cermat untuk memberikan kesan yang lapang.

Berkat teknologi powertrain Honda yang kompak dan terintegrasi serta tata letak tangki di tengah, All New Vezel e:HEV mampu mempertahankan fitur Magic Seats yang menawarkan fleksibilitas pelipatan kursi, tergantung pada ruang kargo yang dibutuhkan.

Mobil ini juga telah mengaopsi Honda SENSING sebagai standar untuk menyediakan salah satu rangkaian sistem keselamatan pasif dan aktif yang canggih serta alat bantu pengemudi yang paling lengkap di kelasnya akan segera tersedia.

Rencananya All New Vezel e:HEV juga akan diluncurkan di Eropa pada akhir 2021. Hal ini semakin memperlihatkan jajaran produk listrik Honda yang ingin bergerak lebih lanjut dalam mencapai tujuannya untuk mengelektrifikasi model-model mainstream Honda di Eropa pada 2022. (S-4)