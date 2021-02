Honda Luncurkan Brio RS Urbanite Edition, CR-V dan Odyssey Baru

SEPANJANG 2020 lalu PT Honda Prospect Motor (HPM) tidak satu pun meluncurkan poduk barunya. Seperti mencoba untuk 'membayar hutang' tahun lalu, hari ini HPM meluncurkan sekaligus tiga mobil terbarunya.

Ketiga mobil tersebut adalah New Brio RS Urbanite Edition, New CR-V, dan New Odyssey, yang diluncurkan secara virtual ditayangkan di kanal YouTube Hondaisme, Kamis (18/2). Meskipun ketiga mobil ini tidak bisa dibilang sama sekali baru, tapi setidaknya ada penyegaran yang dinanti oleh konsumennya.

New Honda Brio RS Urbanite Edition tampil sporty dalam sentuhan two-tone dan penambahan berbagai body kit. Mulai dari spoiler bawah depan-belakang plus diffuser belakang, Black Side Under Spoiler, Black Side Door Mirror plus LED Turning Signal hingga Black Door Handle.

Brio RS edisi khusus ini hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Phoenix Orange Pearl dan Carnival Yellow yang masing-masing menampilkan konsep two-tone dengan paduan hitam pada bagian atap, handle, spion, dan side skirt.

Model baru berikutnya adalah New CR-V yang tampil kian premium dengan berbagai fitur keselamatan baru dalam 'paket' Honda SENSING yang pertama kali hadir di mode CR-V. Teknologi yang telah diperkenalkan di Indonesia pada model All New Honda Accord ini memberikan perlindungan komprehensif bagi pengemudi dan penumpang.

Honda SENSING pada New Honda CR-V meliputi Collision Mitigation Brake System (CMBSTM) yang membantu bila ada kemungkinan terjadi benturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki di depan. Metodenya dengan membantu mengurangi kecepatan kendaraan untuk mengurangi dampak benturan.

Kemudian Lane Keeping Assist System (LKAS) yang menjaga kemudi tetap berada pada jalur dan memberikan getaran dan visual jika kendaraan terdeteksi keluar dari jalur. Berikutnya adalah Road Departure Mitigation (RDM) yang memberikan peringatan, bahkan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi kendaraan keluar dari jalur agar kembali ke jalur yang benar.

Selanjutnya, Adaptive Cruise Control (ACC) with Low Speed Follow untuk menjaga kecepatan sekaligus mengatur jarak aman di belakang kendaraan di depannya, serta membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan Anda secara otomatis bila kendaraan di depan berhenti. Yang terakhir adalah Auto-High Beam, sistem ini secara intuitif akan berganti antara lampu jauh dan lampu normal tergantung pada situasi jalan.

New Honda CR-V hadir dalam tiga varian yaitu: CR-V 2.0L yang dibanderol Rp489 juta, CR-V 1.5L Turbo Rp522,5 juta, dan CR-V 1.5L Turbo Prestige yang dijual dengan harga Rp577 juta.

Model baru berikutnya adalah MPV premium New Honda Odyssey yang mengusung konsep 'Amplified Confidence'. Odyssey terlihat lebih dinamis dengan tambahan New Front Grille & Bumper Design dengan pelek baru berukuran 17 inci.

Dilengkapi New Full LED Headlight, LED Fog Light, serta New LED Sequential Turning Signal di bagian depan dan belakang. Ada juga perubahan desain lampu kombinasi belakang LED serta New Tailgate Garnish.

Odyssey baru juga dilengkapi Power Sliding Door with Outer Courtesy Light, One Push Ignition System, Paddle Shift, Hands-Free Telephone Switch, Tri-Zone Auto A/C with Smart Touch dengan display 7-incih Meter Cluster.

Kabinnya juga dilengkapi dengan Premium Cradle Seat + Ottoman yang pertama di dunia dan 2nd Row Slide terpanjang di kelasnya di Indonesia. Masih ditambah New 2nd Row LED Ambient Lamp, Power Sunroof, Side Sunshade, serta Rear Auto A/C with Smart Touch.

Fitur lainnya berupa New 8” Advanced Touchscreen Display dengan NAVI Built-in System, Hands-Free Telephone Vehicle Setting, Bluetooth & Wi-Fi Connection, serta Smartphone Connection untuk Audio dan Video.

Masih ada lagi Auto Dimming Rear View Window, New Instrumental Panel Upper Box, New Driver Side Retractable Cup Holder, New All Auto Up/Down Power Window, New Hands-Free Access Power Tailgate, dan Multi View Camera Assist. Smart Parking Assist System yang disematkan pada New Odyssey dapat memandu parkir dengan setir yang dapat bergerak secara otomatis untuk memudahkan pengendara saat parkir paralel atau parkir mundur.

Seperti pada Honda New CR-V, Odyssey baru ini juga dilengkapi fitur keselamatan dan keamanan Honda SENSING. New Honda Odyssey dibekali mesin 2.4 liter i-VTEC dan transmisi CVT dengan Earth Dreams Technology. Tenaga maksimal mencapai 173 PS pada 6.200 rpm dan torsi 225 Nm pada 4.000 rpm

New Honda Odyssey tersedia dalam 2 pilihan warna yang terdiri dari Platinum White Pearl dan Premium Sparkle Black Pearl. New Honda Odyssey dijual dengan harga Rp888 juta. (S-4)