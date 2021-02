Melihat Lebih Dekat The New Lexus LS

NAMA Lexus diperkenalkan pertama kali kepada dunia pada 1989. Sebagai pendatang baru baru saat itu, Lexus berusaha untuk mendefinisikan kembali kebutuhan market luxury melalui Lexus LS 400 sebagai a full-size luxury sedan yang dianggap sebagai salah satu mahakaryanya.

General Manager Lexus Indonesia Meinisa menjelaskan bahwa pengguna Lexus LS merupakan individu berpengaruh, pengambil keputusan dengan karakter dan kepribadian kuat. Mereka melihat kendaraan tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi sebagai cerminan dari karakter mereka. "Nah, Lexus LS dibuat untuk mencerminkan karakteristik itu,” ucap Meinisa.

Melibatkan 60 desainer dan 1.400 insinyur yang dibagi menjadi 24 tim, 2.300 teknisi, dan lebih dari 200 pekerja, Lexus LS 400 berhasil membuat inovasi fitur dan teknologi yang belum ada pada mobil-mobil lain saat itu.

Lexus LS 400 adalah mobil pertama yang menampilkan teknik laser welding, yang menghasilkan pengelasan 1,5 kali lebih kuat dari pada kendaraan biasa. Hydraulic-Pneumatic Engine Mounts mengurangi getaran dari mesin V8 berkapasitas 4.0 liter yang menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Dalam setiap aspek pengembangan Lexus LS 400, kualitas dan keamanan menjadi fokusnya. Seratus unit prototipe telah diuji dan ditabrakkan untuk melihat hasil perancangan struktur bodi, dan setiap mobil menjalani 300 prosedur pemeriksaan yang lebih banyak daripada kendaraan lain pada umumnya. Prosedur ini yang membuat pabrik Lexus, yakni Tahara Plant menerima pengakuan sebagai fasilitas produksi paling bebas dari kesalahan di dunia.

Pada 2004, Lexus memperkenalkan visi elektrifikasi global Lexus Hybrid Drive sebuah kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar yang menciptakan kendaraan ramah lingkungan dan hemat.

Pada 2007, Lexus memperkenalkan Lexus LS 600hL, kendaraan sedan luxury hybrid pertama di dunia. Dibekali dengan mesin 5.0 liter plus sistem Lexus Hybrid Drive, Lexus LS 600hL menjadi salah satu langkah kedepan untuk visi Lexus Electrified dengan teknologi self-charging hybrid yang mampu mengisi daya baterai dengan tenaga dari mesin dan pengereman.

Kini, Lexus memperkenalkan Lexus LS generasi ke-lima di Indonesia. Pada 2021, sedan ini mendapatkan pembaruan baik dari sisi eksterior maupun interior melalui The New Lexus LS yang tersedia dalam dua tipe yakni LS 500 dan LS 500h.

The New Lexus LS 500 dibekali mesin V6 berkapasitas 3.5 liter turbocharger bertenaga 415 horsepower dan torsi 600 Nm, sedangkan The New LS 500h memiliki kapasitas mesin yang sama namun dikombini dengan sistem Lexus Hybrid Drive generasi terbaru yang dapat menghasilkan 354 horsepower dan torsi 350 Nm.

New Lexus LS mendapatkan sentuhan ulang pada lampu dan bumper depan. Desain 3-LED Headlights masih dipertahankan, namun mengalami perubahan rangkaian untuk pencahayaan yang lebih optimal. Spindle Grille khas Lexus mengusung motif yang terinspirasi dari pohon palem Indonesia makin dipertajam dengan penambahan side vents di bumper depan.



Bagian interior mendapatkan update signifikan pada sistem infotainment dimana layar berukuran 12,3 inci telah dibekali fitur touchscreen dengan posisi layar lebih maju agar pengendara bisa mengoperasikannya dengan mudah. Konektivitas pengendara makin terasa dengan adanya fitur Apple CarPlay dan Android Auto.

Fitur perdana berupa Digital Rear View Mirror memberikan pandangan high definition ke belakang mobil tanpa halangan. Pembaruan Lexus LS ini juga diiringi dengan adanya warna baru untuk eksterior dan interior.

Warna Gin-Ei Luster merupakan warna eksterior abu-abu tua baru yang dapat menghasilkan efek bayangan dan cahaya di panel membuat ilusi seperti besi yang dipahat. Selain itu, warna Sonic Iridium mengubah tampilan konvensional warna abu-abu muda, dimana Sonic Iridium memiliki elemen aluminium flakes.

Untuk interior, warna terbaru adalah Hazel yang merupakan warna coklat muda yang terinspirasi dari warna interior Lexus LS 400 dan memberikan rasa nostalgia dengan suasana yang baru nan modern.

“Kami berharap The New Lexus LS dapat menjadi sebuah mahakarya yang mencerminkan kepribadian dan gaya hidup pemiliknya.” kata Meinisa.Tentunya sang mahakarya Lexus ini telah berevolusi dari wujudnya pertama kali yang berhasil memperkenalkan brand Lexus di dunia, dengan The New Lexus LS sebagai salah satu lini Lexus L-Line; selain model Lexus LM dan Lexus LX, Lexus siap kembali memperkuat eksistensinya di dunia luxury dengan desain, craftsmanship, dan performa," tutup Meinisa (S-4)