KETIKA tulisan ini dibuat, data terakhir terkait penanganan pandemi covid-19 ialah total kasus 3,8 juta, meninggal dunia 115 ribu, kasus baru 30.788 (rata-rata tujuh hari 28.154 kasus baru). Kasus seluruh dunia mencapai 207 juta kasus baru dan yang meninggal dunia mencapai (terdata) 4,35 juta jiwa.

Untuk membuat visualisasinya menjadi lebih kompleks, progres kontemporer penanganan kesehatan ini bisa disatukan dengan data terkait kemiskinan, pengangguran, dan tentunya pertambahan utang pemerintah. Pertanyaannya, apakah semua ini salah pemerintah mengingat pandemi terjadi di seluruh dunia? Apakah dengan menyalahkan pemerintah (atau masyarakat) kita dapat keluar dari situasi yang begitu menekan ini? Apakah bijak mencari siapa yang bersalah dalam situasi seperti ini? Last but least, apakah dalam Perayaan Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ini kita akan terus hanyut dan tenggelam dalam situasi saling memusuhi, saling menyalahkan yang terus membakar kebencian di antara kita?

Tulisan ini tidak dibuat untuk membela pemerintah atau kelompok yang pro pemerintah. Tulisan ini juga tidak dibuat untuk kelompok yang mengambil posisi yang berbeda, bertentangan, bahkan mengecam pemerintah. Tulisan ini sekadar menyampaikan satu pesan pendek; bahwa dalam hidup ini, pilihan itu tidak harus terbatas pada a atau b, kiri atau kanan (atau mungkin tengah-tengah), mendukung atau menentang, dan seterusnya. Terkadang pilihan menjadi seakan terbatas karena kita sendiri yang membatasinya.

Dalam Perayaan Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, sudah waktunya kita merenung kembali, melakukan introspeksi; pilihan-pilihan apa yang kita miliki untuk mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial yang saat ini kita hadapi bersama. Pilihan-pilihan apa yang kita miliki untuk membuat diri kita sendiri, lingkungan, atau komunitas yang mana kita berada dan tentunya Indonesia tercinta menjadi lebih baik.

Redefinisi makna kemerdekaan

Pertama-tama, kita perlu mendefinisikan kembali makna kemerdekaan. Definisi ini menjadi penting karena definisi dari suatu subjek atau objek berkembang berdasarkan konteks dan masanya. Kemerdekaan perlu mendapatkan definisi yang sesuai dengan konteks dan masanya. Di masa lalu, definisi kemerdekaan berkaitan erat dengan penjajahan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berlawanan. Merdeka atau tidak terjajah. Kemerdekaan merupakan bebas dari penjajahan.

Pengertian tertanam dalam di benak sanubari para pendiri bangsa yang kemudian dituliskan sebagai bagian dari paragraf awal pembukaan konstitusi kita. 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’.

Merdeka merupakan lepas dari belenggu penjajahan fisik. Mengapa kemerdekaan dibutuhkan? Paragraf ketiga pembukaan UUD 1945 menegaskan; supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Sejarah memperlihatkan bahwa melalui perjuangan fisik, Indonesia berhasil mengusir para penjajah dan kelompok yang ingin menjajah bangsa dan negara ini. Namun, ketika penjajah berhasil dikalahkan dan diusir, negara Republik Indonesia terbentuk, masalah baru muncul. Bagaimana membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan? Bagaimana mengelola sumber daya, khususnya sumber daya ekonomi, untuk membangun negara, memenuhi kebutuhan rakyat? Bagaimana menyatukan kelompok yang berbeda pandangan terkait masalah-masalah pokok dan masa depan Indonesia?

Penjajah berhasil diusir, tetapi pilihan yang dimiliki ternyata terbatas. Dalam pilihan yang terbatas itu, kemampuan mengatasi masalah yang muncul juga terbatas. Negara-negara yang sebelumnya menjajah akhirnya berubah menjadi pemberi bantuan ekonomi, investor, yang pada titik tertentu ikut menentukan arah pembangunan di Indonesia.

Tentu saja kita tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang salah. Namun, pada saat yang sama, kita juga perlu jujur bahwa ada suatu masa ketika keterlibatan negara yang 'membantu' ekonomi Indonesia juga telah memengaruhi kemampuan kita dalam membuat pilihan. Pada titik tertentu, bahkan sudah masuk kategori mengurangi kedaulatan kita.

Belajar dari pengalaman sejarah menjadi penting dalam memaknai arti kemerdekaan kita saat ini. “Jangan lupakan sejarah,” kata Bung Karno dalam salah satu orasinya yang monumental itu. Oleh karena itu, saat kemerdekaan kembali kita nyatakan hari ini, kedaulatan membuat pilihan ialah hal yang harus kembali diangkat. Kembali digelorakan. Bahwa merdeka bukan hanya sekadar tidak dijajah secara fisik. Bahwa merdeka harus dimaknai sebagai daulat dalam menentukan sendiri pilihan yang diharapkan.

Pilihan masa depan

Dalam konteks kemerdekaan suatu bangsa, kata 'pilihan' yang terkandung di dalamnya tentunya juga terkait sesuatu yang besar. Bukan sekadar untuk mengatasi masalah jangka pendek, kata 'pilihan' digunakan untuk menggambarkan masa depan yang diharapkan. Kemerdekaan, dengan demikian ialah kebebasan, kemampuan, dan kedaulatan dalam membuat pilihan masa depan yang diharapkan. Sepanjang kita terkungkung dengan pilihan yang terbatas, sesungguhnya kita belum benar-benar merdeka.

Tentu saja, pilihan itu dibuat dengan memetakan kondisi yang dihadapi pada saat ini. Karena bagaimanapun, apa yang kita rasakan, alami pada saat ini ialah hasil dari pilihan kita di masa lalu. Apa yang akan kita terima di masa depan ialah hasil dari pilihan kita pada saat ini. Dengan konstruksi berpikir itu, kita perlu bersama-sama mendeskripsikan masa depan seperti apa yang kita harapkan. Hal-hal apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

Kita perlu membangun diskursus nasional secara terbuka memetakan hal ini. Diperlukan menggunakan kaidah-kaidah akademis yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menarasikan pilihan-pilihan masa depan itu. Dengan menggunakan metodologi yang, dalam batas tertentu, berterima umum (generally accepted), perdebatan yang mungkin muncul dalam diskursus itu akan dapat diarahkan untuk membangun perspektif yang lebih produktif dan konkret.

Perspektif yang dihasilkan bisa jadi bukan dalam bentuk konsensus, melainkan semacam kesepakatan akan substansi. Kesepakatan atas ke mana sebaiknya kita mengarah, yang itu memberi ruang peran dan partisipasi bagi semua pihak, tanpa terkecuali.

Inspirasi dan semangat

Masih segar dalam ingatan kita kemenangan Greysia Polii dan Apriani Rahayu atas lawannya yang digelar di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Senin (2/8). Perjuangan pasangan ganda putri Indonesia yang sangat mendebarkan itu akhirnya menghasilkan kemenangan dramatis. Kemenangan yang diharapkan bahkan didoakan secara sungguh-sungguh oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Setelah bertahun-bertahun berada dalam posisi yang berseberangan, untuk sejenak, semua orang larut dalam kegembiraan kemenangan. Merasakan kembali indahnya persatuan sebagai suatu bangsa, melampaui batas-batas suku, agama, ras, dan antargolongan. Di tengah tekanan masalah multisektor akibat pandemi covid-19, kemenangan pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia ini membawa pesan kuat, tetapi indah; Indonesia masih bisa bersatu. Indonesia masih memiliki harapan.

Sebelumnya, banyak yang meragukan kemampuan pasangan ganda putri Indonesia ini. Saya jadi ingat wawancara Elon Musk terkait kegagalannya dalam peluncuran SpaceX. Tiga kali gagal dan bahkan para astronaut senior yang selama ini menjadi panutan Elon Musk dalam pengembangan program luar angkasanya secara terbuka berbalik menentangnya. Ini potongan wawancara itu;

Interviewer: When critics say, you can’t do this, your answer to them is-Elon Musk: We’ve done it.

SpaceX yang tiga kali gagal akhirnya berhasil mengangkasa. Elon Musk, sebagaimana Greysia/Apriani, membuktikan tekadnya bahwa tekad yang kuat disertai dengan perjuangan keras dan konsisten dapat memberi hasil luar biasa yang sebelumnya diremehkan atau tidak diduga.

Indonesia yang baru

Perayaan kemerdekaan tahun ini harusnya dimaknai dengan membangun pilihan-pilihan untuk masa depan yang lebih baik. Di satu sisi, saat ini, dalam penanganan pandemi covid-19, pilihan yang kita miliki jelas tidak banyak. Namun, di sisi lain, sambil terus berjuang bahu-membahu, kita perlu memikirkan bagaimana Indonesia pascapandemi karena setelah pandemi berakhir, kita sudah harus berhadapan dengan sejumlah problematika yang sangat kompleks.

Jangan terjebak dengan pilihan-pilihan yang terbatas. Sudah waktunya kita membangun pilihan-pilihan yang baru. Memperbaiki Indonesia tidak lagi memadai dengan upaya internal melalui perbaikan parsial atau sekadar penyesuaian. Kita perlu mengubah Indonesia dengan membuatnya menjadi sesuatu yang baru. (We can’t change Indonesia from within by fitting in or conforming. We need to change Indonesia by creating a new one).

Sesuatu yang perlu dilakukan bersama-sama dengan menyampingkan perbedaan yang selama ini membatasi pilihan kita. Untuk menjadikan Indonesia betul-betul merdeka. Menjadikan Indonesia lebih berdaulat dalam membuat pilihan masa depannya sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia yang tercinta. Selamat Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia.