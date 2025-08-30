Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Turnamen Ladies Swing for Merdeka

Riverside Golf Club turut meramaikan peringatan HUT ke-80 RI dengan menyelenggarakan turnamen bertajuk 'Ladies Swing for Merdeka' di bulan Agustus ini.(Dok. Riverside Golf Club)

SETIAP tahun, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai cara. Selain lomba tradisional yang penuh keceriaan, semakin banyak pula kegiatan olahraga yang dipilih untuk memaknai kemerdekaan secara sportif dan sehat. Mulai dari fun run, gowes bareng, hingga turnamen golf, semuanya menjadi sarana memperkuat kebersamaan sekaligus menumbuhkan jiwa kompetitif yang positif.

Dalam semangat tersebut, Riverside Golf Club turut meramaikan peringatan HUT ke-80 RI dengan menyelenggarakan turnamen bertajuk 'Ladies Swing for Merdeka' di bulan Agustus ini. Ajang tersebut menjadi wadah bagi para pecinta golf untuk merayakan kemerdekaan dengan semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Turnamen ini tidak hanya diikuti oleh pegolf wanita, tetapi juga terbuka bagi peserta pria. Sejumlah pegolf mencatatkan prestasi membanggakan dalam kategori wanita maupun pria, baik untuk gelar Best Gross, Best Nett, hingga berbagai novelty challenge. Para pemenang diapresiasi dengan hadiah dan penghargaan, sekaligus menjadi bagian dari perayaan semangat kemerdekaan di lapangan hijau.

Marketing Manager Riverside Golf Club, Rusminingsih, menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan.

"Melalui Ladies Swing for Merdeka Golf Tournament, kami ingin menghadirkan suasana sportif, elegan, dan penuh semarak. Turnamen ini menjadi ruang bagi peserta untuk berprestasi sekaligus merayakan kemerdekaan bersama," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (29/8).

Berada di sepanjang Sungai Cikeas, Bogor, Riverside Golf Club mengusung konsep Where Nature Meets Golf. Lapangan 18-hole par 72 berstandar kejuaraan ini dirancang oleh legenda golf dunia Greg Norman. Dengan luas 90 hektare, lapangan ini memadukan tantangan teknis dengan kenyamanan lanskap alami, memberikan pengalaman bermain yang menantang sekaligus menenangkan.

Sebagai bagian dari Ayana Hotels & Resorts, Riverside Golf Club tidak hanya menawarkan pengalaman golf kelas dunia, tetapi juga keramahan berkelas yang membuat setiap kunjungan menjadi momen istimewa. (Fal/E-1)