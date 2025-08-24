Tabrakan F1 Powerboat Toba, Dua Pembalap Asing Dievakuasi

Para petugas polisi mengumpulkan serpihan boat dari insiden tabrakan dua pembalap F1H2O di Danau Toba, Minggu (24/8).(MI/Yoseph Pencawan)

Insiden tabrakan terjadi antara dua pembalap asing pada ajang F1 Powerboat Grand Prix of Indonesia di Perairan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Minggu (24/8). Kecelakaan melibatkan Erik Stark asal Swedia dari Tim Victory Uni Emirat Arab dan Peter Morin asal Prancis dari Tim CTIC China.

Kejadian berlangsung pukul 11.19 WIB, hanya berselang empat menit setelah balapan resmi dimulai pukul 11.15 WIB. Tim Medis dan Penyelamat bersama personel Samapta Polda Sumut dan Brimob Polda Sumut langsung melakukan evakuasi kedua pembalap ke Medical Center.

Perahu motor milik Peter Morin yang patah juga sudah berhasil dievakuasi. Berdasarkan pemeriksaan awal, kondisi kedua pembalap dinyatakan stabil dan tidak memerlukan evakuasi udara.

Balapan dapat dilanjutkan kembali pukul 11.35 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB dalam situasi aman terkendali. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan apresiasi atas kesigapan personel.

"Polda Sumut bersama seluruh unsur pengamanan selalu siap memastikan keselamatan peserta maupun penonton," ungkapnya, Minggu (24/8).

Insiden yang terjadi, kata dia, dapat segera ditangani dan ini menunjukkan kesiapsiagaan tim SAR Samapta serta Brimob yang bekerja profesional dan cepat. "Balapan akhirnya bisa selesai dengan aman dan tertib," ujarnya lagi.

Polda Sumut menggelar Operasi Powerboat Toba 2025 untuk mengamankan event Aquabike World Championship dan F1 Powerboat Grand Prix of Indonesia. Operasi ini melibatkankan 1.110 orang personel.

Terdiri dari 771 personel Polda Sumut, 207 personel Polres Toba dan 132 personel instansi terkait lain sepert TNI dan pemerintah daerah. Operasi Powerboat Toba 2025 berlangsung selama 15 hari, mulai 12 hingga 26 Agustus 2025.

Agenda pertama adalah Aquabike World Championship di Danau Toba pada 15–17 Agustus 2025 yang diikuti 49 peserta dari berbagai negara. Agenda kedua adalah F1 Powerboat Grand Prix of Indonesia di perairan yang sama pada 22–24 Agustus 2025 yang diikuti oleh 10 tim internasional. (H-1)

