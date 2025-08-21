IAS Andalkan Local Hero di F1 Powerboat 2025

F1 Powerboat 2025.(DOK IAS)

SETELAH sukses digelar Aquabike Jetski World Championship, Danau Toba bersiap kembali menjadi tuan rumah gelaran balap internasional F1 Powerboat yang akan diadakan pada 22-24 Agustus 2025. Penyelenggaraan kegiatan digagas oleh InJourney dan di managed oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC). Ajang ini adalah momen penting untuk mengangkat citra Danau Toba sebagai destinasi Water Sport Tourism dunia.

InJourney Aviation Services (IAS) sebagai bagian dari InJourney, mendapat kepercayaan untuk mendukung kesuksesan ajang internasional UIM-F1H2O World Championship Grand Prix of Indonesia.

Pada perhelatan akbar ini, IAS dipercaya untuk mengelola layanan Cargo Logistics, Hospitality, serta Facility Management khusus bagi para pembalap dan tim internasional.

Sebanyak 17 kontainer dengan berat total kurang lebih 91.478 kg telah diberangkatkan dari pelabuhan belawan, sumatera utara menuju venue di Balige. Logistik tersebut diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan truck trailer yang selanjutnya dilakukan proses unloading container dan customs inspection di Balige yang merupakan lokasi untuk pelaksanaan F1 Powerboat World Championship 2025.

Sebagai bagian dari komitmennya menghadirkan layanan kelas dunia dengan ciri khas Indonesia, IAS juga menghadirkan para “Local Hero", yaitu keterlibatan masyarakat lokal sebagai tenaga profesional dalam mendukung penyelenggaraan acara.

Para pekerja lokal ini tidak hanya berkontribusi dalam layanan operasional, namun juga membawa keramahtamahan khas Indonesia untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi para peserta, tamu, dan pengunjung.

Komisaris IAS, Danang Parikesit, menyampaikan bahwa keterlibatan IAS bukan hanya soal teknis operasional, melainkan juga bagian dari upaya besar mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan di Danau Toba.

“Kami merasa bangga dipercaya oleh InJourney dan ITDC selaku host acara ini untuk mendukung F1 Powerboat 2025. Melalui layanan Cargo Logistics, Hospitality , dan Facility M anagement yang terintegrasi, serta hadirnya Local Hero dari masyarakat sekitar, IAS berkomitmen memberikan pelayanan berstandar internasional dengan sentuhan kehangatan khas Indonesia,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh IAS, ajang F1 Powerboat 2025 diharapkan dapat menjadi etalase global potensi wisata dan budaya Indonesia, serta menghadirkan dampak positif bagi perekonomian lokal, khususnya masyarakat sekitar Danau Toba.

Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Danau Toba terus memperkuat reputasinya sebagai panggung bagi event-event berskala internasional yang mengangkat potensi alam, budaya, dan sport tourism Indonesia.

Penyelenggaraan dua event besar pada bulan kemerdekaan ini menjadi representasi nyata dari sinergi antara prestasi global dan identitas nasional yang membanggakan. (I-3)