Aquabike Grand Prix Kembali Digelar di Danau Toba

Konferensi pers Aquabike Class Pro Circuit Grand Prix Of Indonesia.(DOK INJOURNEY)

PERAIRAN Danau Toba akan kembali menjadi tuan rumah UIM-ABP Aquabike Class Pro Circuit Grand Prix Of Indonesia pada 15–17 Agustus 2025.

Penyelenggaraan ajang itu digagas oleh InJourney dan di-managed oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Ajang ini adalah momen penting untuk mengangkat citra Danau Toba sebagai destinasi Water Sport Tourism dunia.

InJourney Aviation Services (IAS) selaku sub holding dari InJourney, beserta member IAS Group Gapura Angkasa, IAS Hospitality, dan IAS Support, turut serta mendukung kelancaran dalam setiap proses bisnis pada pelaksanaan event olahraga berskala internasional mulai dari penanganan kargo logistik, hospitality dan operating support untuk memastikan keberhasilan ajang ini.

Baca juga : Kejurnas Rally Putaran 3 dan Asia Pasific Championship Rally Siap Digelar

Sebanyak 11 kontainer dengan berat total 83.488 kg telah diberangkatkan dari pelabuhan Belawan, Sumatra Utara menuju venue di Balige. Logistik tersebut diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan truck trailer yang selanjutnya dilakukan proses unloading container dan customs inspection di Balige yang merupakan lokasi untuk pelaksanaan Aquabike World Championship 2025.

Semua persiapan secara maksimal telah dilakukan. Para Rider beserta Crew yang akan bertanding diberikan layanan handling VIP, yaitu Personal Assistant dengan produk Joumpa Airport VIP Services untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama menjalanin prosedur bandara. Kemudian kedatangan mereka disambut dengan suguhan perkenalan budaya tarian tradisional, lalu para pembalap diantar menggunakan pelayanan transportasi ekslusif menuju hotel yang menyediakan fasilitas premium seperti makanan dan minuman tradisional khas Indonesia.

Untuk memastikan kebersihan selama kegiatan berlangsung, IAS memberikan layanan Operations Support seperti Facility Care, Cleaning Manpower & Cleaning Supplies dengan tenaga professional melibatkan SDM lokal Samosir serta dukungan teknologi terkini guna memenuhi perhelatan Aquabike World Championship 2025.

Baca juga : Ternyata Ada Anomali Suhu di Dasar Danau Toba, Ini 3 Temuan dari IT Del dan Hidrokinetik

Direktur Utama IAS, Wendo Asrul Rose mengatakan, “IAS memberikan apresiasi kepada InJourney dan ITDC selaku host atas kolaborasi dalam ajang kelas dunia Aquabike World Championship 2025. Ini adalah bukti komitmen kami untuk menghadirkan layanan berstandar internasional serta mendukung sektor pariwisata dengan menjadikan Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan. Kami juga menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk mengasah keterampilan SDM lokal, sehingga mampu bersaing dan berkiprah di level global.”

Sejalan dengan prinsip “S ervice Excellence with Local Empowerment ”, IAS memaksimalkan keterlibatan tenaga kerja lokal, memberikan pelatihan berstandar internasional, dan membuka peluang kerja sama dengan komunitas setempat. Upaya ini tidak hanya memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan.

Direktur Operasi IAS, Danny P Thaharsyah menambahkan, “IAS melibatkan lebih dari 150 personel warga lokal. Kita memberdayakan warga lokal agar mereka bisa ikut berpartisipasi di area event yang memang menjadi tempat tinggal mereka. Kami percaya bahwa keberhasilan event internasional seperti Aquabike World Championship tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kami menggabungkan profesionalisme global dengan kearifan lokal.”

Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki, IAS optimis dapat terus berperan aktif dalam berbagai event internasional mendatang, menjadikan Indonesia semakin dikenal sebagai tuan rumah yang ramah, profesional, dan siap bersaing di kancah global. (I-3)