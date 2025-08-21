Jake Paul Tantang Gervonta Davis di Atlanta

Jake Paul.(AFP/SEAN M HAFFEY)

PETINJU sekaligus selebritas media sosial asal Amerika Serikat, Jake Paul, dijadwalkan menghadapi juara dunia kelas ringan WBA yang belum terkalahkan, Gervonta Davis, pada 14 November mendatang di State Farm Arena, Atlanta. Laga tersebut akan disiarkan langsung melalui platform Netflix.

Meski Davis merupakan pemegang sabuk juara tinju WBA kelas ringan sejak Devin Haney melepas gelar pada 2023, pertarungan melawan Paul tidak akan memperebutkan gelar. Perbedaan kelas berat badan menjadi alasan utama.

Paul, yang berkarier di kelas penjelajah, tercatat memiliki bobot 199,4 pon (90,45 kg) saat mengalahkan petinju Meksiko Julio Cesar Chavez Jr pada Juni lalu.

Sementara Davis terakhir kali naik ring Maret silam menghadapi Lamont Roach dengan berat 133,8 pon. Hingga kini, pihak promotor belum merinci batasan berat badan untuk duel tersebut.

'Ya, dia salah satu petinju terbaik pound-for-pound di dunia. Tapi moto saya adalah siapa saja, kapan saja, di mana saja, meski peluangnya tipis. Dan saya suka peluang saya,' tulis Paul di akun X miliknya dikutip dari CNA.

Davis mencatat rekor impresif tanpa kekalahan dalam 31 pertandingan profesional, dengan 30 kemenangan dan satu hasil imbang. Adapun Paul memiliki catatan 12 kemenangan dan satu kali kalah. (I-3)