Meski Tumbang dari Argentina, Indonesia Tetap ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21

Pevoli Timnas Putri Indonesia U-21 Ajeng Nur Cahaya.(Antara)

AMBISI tim nasional voli putri Indonesia U-21 meraih kemenangan kedua di Pool A Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 FIVB 2025 sempat hampir kandas.

Menghadapi Argentina di Jawa Pos Arena, Surabaya, Selasa (12/8), tuan rumah menyerah 0-3 (23-25, 18-25, 22-25) dan mencatat kekalahan keempat dari lima laga fase grup.

Kendati demikian, Junaida Santi dan kawan-kawan tetap memastikan tiket ke babak 16 besar. Kepastian itu didapat setelah Vietnam didiskualifikasi karena menurunkan dua pemain tidak sah, membuat empat kemenangan mereka, termasuk atas Indonesia, dinyatakan gugur. Satu-satunya kemenangan sah Vietnam hanyalah melawan Puerto Riko karena dua pemain tersebut tidak diturunkan.

Baca juga : Ini Kata Pelatih Timnas Voli Putri U-21 Indonesia soal Diskualifikasi Vietnam

Dengan hasil itu, Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen akhir Pool A dan akan berhadapan dengan Italia, runner-up Pool C, di babak 16 besar. Satu-satunya kemenangan tim asuhan Marcos Sugiyama pada fase grup diraih saat melawan Kanada, sedangkan laga kontra Vietnam, Puerto Riko, Serbia, dan Argentina berakhir dengan kekalahan.

Meski hasil belum memuaskan, Sugiyama mengaku bangga dengan performa anak asuhnya. “Mereka membuktikan bahwa kerja keras bersama-sama membuat mereka berada pada level yang sekarang. Kami kalah lima set di dua pertandingan dan menyulitkan Argentina yang memiliki banyak keunggulan,” ujarnya.

Pelatih asal Jepang itu menyebut timnya kurang beruntung saat menghadapi Argentina. Sebelum laga, Indonesia sudah kehilangan dua pemain, Waode Ardina dan Kadek Diva, akibat cedera. Situasi kian berat ketika peraih poin terbanyak, Junaida Santi, harus keluar sejak set kedua karena cedera.

Baca juga : Surabaya Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21

"Kami sedikit kurang beruntung. Santi masih harus dicek kondisinya sebelum kami menjalani pertandingan berikutnya," kata Sugiyama.

"Kekurangan pemain di laga sepenting ini merupakan kehilangan besar. Tapi kami harus belajar banyak dari situasi seperti ini." (Ndf/I-1)

Hasil lengkap Selasa (12/8):

Lapangan 1, Jawa Pos Arena:

Pul A - Serbia-Kanada 3-1 (25-22, 25-22, 19-25, 25-17)

Pul A - Puerto Riko-Vietnam 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 25-22)

Thailand-Bulgaria 0-3 (20-25, 24-26, 23-25)

INDONESIA-Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Lapangan 2, GOR Pancasila:

Pul B - Tiongkok- USA 3-0 (25-20, 25-12, 28-26)

JmPul B - Mexico-Korea 0-3 (20–25, 22–25, 18–25)

Pul B - Dominika-Kroasia 3-0 (31-29, 25-21, 25-11)

Pul D - Brasil-Jepang 1-3 1(26-24, 17-25, 22-25, 22-25)

Lapangan 3, GOR Samator:

Pul C - Italia-Turki 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-18, 11-15)

Pul C - Mesir-Aljazair 3-0 (25-22, 25-17, 25-18)

Pul C - Polandia-Republik Ceko 3-0

(25-13, 25-9, 25-20)

Pul D - Tunisia-Chili 1-3 (20-25, 25-18, 21-25, 14-25).

Jadwal Rabu (13/8):

Lapangan 1, Jawa Pos Arena:

Jam 10.00 WIB: Tiongkok-Thailand

Jam 13.00 WIB: Argentina-Republik Ceko

Jam 16.00 WIB: Serbia-Turki

Jam 19.00 WIB: Italia-Indonesia

Jam 21.30 WIB: Polandia-Puerto Riko

Lapangan 2, Gelora Pancasila:

Jam 13.00 WIB: Brasil-Korea

Jam 16.00 WIB: USA-Bulgaria

Jam 19.00 WIB: Jepang-Kroasia

Lapangan 3, GOR Samator:

Jam 10.00 WIB: Kanada-Aljazair

Jam 13.00 WIB: Mesir-Vietnam

Jam 16.00 WIB: Dominika-Tunisia

Jam 19.00 WIB: Chili-Mexico.