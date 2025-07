Paolo Banchero Perpanjang Kontrak di Orlando Magic

Pebasket Orlando Magic Paolo Banchero(AFP/Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

ORLANDO Magic resmi memperpanjang kontrak bintang muda Paolo Banchero selama lima tahun dengan nilai dasar mencapai US$239 juta dan opsi tambahan yang bisa meningkatkan nilai menjadi US$287 juta.

"Komitmen ini mencerminkan keyakinan kami terhadap talenta, karakter, dan ambisi Paolo untuk menang di level tertinggi," kata Presiden Operasional Basket Orlando Magic Jeff Weltman, dalam pernyataan sebuah resmi.

"Ini juga memperlihatkan kepercayaan Paolo terhadap organisasi, para penggemar, dan Kota Orlando. Kami sangat antusias melanjutkan perjalanan ini bersama," lanjutnya.

Perjanjian kontrak ini menghadirkan sejumlah klausul pemicu yang dapat mengubah nilai dasar menjadi supermax apabila Banchero berhasil masuk dalam tim All-NBA, atau meraih gelar MVP ataupun Defensive Player of the Year pada musim mendatang.

Mengutip ESPN, kontrak ini juga memberi Banchero sebuah opsi pemain untuk musim 2030-2031. Kontrak ini akan menjadi rookie extension pertama dengan opsi pemain sejak Luka Doncic dan Trae Young pada 2021.

Perpanjangan kontrak Banchero memastikan Magic memiliki pilar inti masa depan dengan Banchero sendiri, Franz Wagner, Jalen Suggs, dan Desmond Bane yang baru saja direkrut dan terikat hingga musim 2028-2029.

Musim lalu, Magic tampil agresif dengan merekrut pemain baru seperti Bane dan guard berpengalaman Tyus Jones, sebagai bagian dari strategi tim untuk menjadi pesaing serius di Wilayah Timur.

Sejak dipilih sebagai pilihan pertama pada NBA Draft 2022, Banchero telah menjadi motor kebangkitan Magic dengan berhasil membawa tim ke babak pascamusim reguler dua kali dalam dua musim terakhir.

Pada musim 2024-2025, Banchero tampil luar biasa meski sempat absen 34 pertandingan akibat cedera otot oblique. Ia mencatat rata-rata karier terbaik dengan 25,9 poin, 7,5 rebound, dan 4,8 assist per gim.

Ia menjadi pemain kedelapan dalam sejarah NBA di bawah usia 22 tahun yang berhasil mencatat minimal 25 poin, 7 rebound, dan 4 assist musim reguler, serta bergabung dengan Tracy McGrady dan Shaquille O'Neal sebagai satu-satunya pemain Magic yang mencetak rata-rata di atas 25 poin dalam satu musim.

Performa Banchero semakin memuncak pasca jeda All-Star, dengan rerata 29 poin, 7,8 rebound, dan 4,5 assist. Di playoff, ia mencetak poin pada tujuh gim beruntun dengan minimal 25 poin.

Dalam kariernya selama tiga musim, Banchero telah mengumpulkan 4.432 poin, menjadi pencetak poin terbanyak ketiga melalui tiga musim pertama dalam sejarah Magic, hanya di bawah Shaq dan Penny Hardaway.

Pemenang NBA Rookie of the Year 2022 ini juga terpilih sebagai NBA All-Star pertama kalinya pada 2024. Rata-ratanya sejauh ini 22,4 poin, 7,1 rebound, dan 4,6 assist per gim. (Ant/Z-1)