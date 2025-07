Jaren Jackson Jr Absen Bela Memphis Grizzlies Tanpa Batas

Pebasket Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr(AFP/Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PEMAIN Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr dipastikan absen membela tim tanpa batas waktu, alias belum diketahui kapan bermain kembali, karena akan menjalani operasi turf toe pada kaki kanannya.

Berdasarkan keterangan Grizzlies dalam laman NBA, yang dikutip di Jakarta, Rabu (2/7), center tersebut akan kembali bermain setelah pulih

sepenuhnya.

Manajemen tim menyatakan, cedera di bagian kaki kanan itu terjadi, saat Jackson mengikuti sejumlah agenda bola basket selama offseason.

Setelah operasi selesai dilakukan, perwakilan tim akan memberikan informasi lebih lanjut terkait kepastian kondisi pemain berumur 25 tahun tersebut.

Pada musim 2024-2025, Jackson tampil impresif dengan mencatatkan rata-rata 22,2 poin per gim (ppg), 5,6 rebound per gim (rpg), dan 1,5 blok per gim (bpg).

Dia juga pernah dinobatkan sebagai Pemain Bertahan Terbaik NBA 2022-2023, ketika memimpin liga dalam jumlah blok dengan rata-rata tiga bpg.

Jackson merupakan bagian penting dari tim dan baru saja menyepakati perpanjangan kontrak berdurasi lima tahun senilai US$240 juta.

Saat ini, Grizzlies tengah membangun tim masa depan mereka dengan Jackson dan bintang utama lainnya, Ja Morant, sebagai pilar utama,

usai menutup musim lalu dengan hasil mengecewakan.

Mereka harus tersingkir di putaran pertama playoffs setelah disapu bersih oleh juara NBA 2024-2025 Oklahoma City Thunder. (Ant/Z-1)