Kodrat DKI Jakarta Targetkan Empat Medali Emas di PON 2024

KETUA Pengurus Provinsi (Pengprov) Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) DKI Jakarta Andhika Rahman menargetkan 3 medali emas untuk olahraga tarung derajat pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatra Utara, September 2024. "Pengprov Kodrat DKI Jakarta mengincar 3 atau 4 emas pada PON 2024 mendatang," ujar Andhika, melalui keterangan tertulis, Selasa (14/11). Baca juga: Tamiya Diproyeksikan Masuk Cabang PON 2024 Dia optimistis target itu bisa tercapai setelah Pengprov Kodrat DKI Jakarta menyelenggarakan Kejuaraan Daerah Tarung Derajat DKI Jakarta (Kejurda TD DKI Jakarta 2023) di Universitas Pancasila (UP), Jakarta. "Selain untuk menemukan bibit-bibit baru, Kejurda TD DKI Jakarta 2023 ini menjadi saringan untuk menguji atlet-atlet sebagai persiapan PON," ucapnya. Andhika melanjutkan dalam mengirim atlet ke PON, Pengprov Kodrat DKI bukan hanya melihat kemampuan atlet, tetapi juga memperhatikan sisi nonteknis seperti sikap dan perilaku atlet. "Adapun pemusatan latihan PON, untuk melihat kemampuan dan nonteknis atlet, baru dimulai Desember mendatang," ucapnya. Andhika menjelaskan pada Kejurda TD DKI Jakarta 2023 kali ini diikuti 119 atlet yang terdiri dari 101 putra dan 18 putri serta terbagi dalam 19 kelas yang diperlombakan dengan berprinsip Nafas pertarungan kami adalah persaudaraan jaga militansi dan back to akhlak. Baca juga: Kualifikasi Sepak Bola PON 2024, Jabar Tumbang, DKI Perkasa Universitas Pancasila yang kali ini mendapatkan kesempatan tuan rumah Kejurda TD DKI Jakarta 2023 adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang selalu berpartisipasi dan menyumbangkan atletnya untuk turun pada berbagai sektor di Kejurda TD tingkat DKI Jakarta. Lebih dari itu, Kejurda TD DKI Jakarta 2023 juga merupakan salah satu realisasi program kerja Kodrat DKI Jakarta 2023 dan terciptanya pola pembinaan olahraga bela diri tarung derajat DKI yang terencana dan sistematis. "Dengan melibatkan petarung-petarung junior dan usia dini se-DKI Jakarta sehingga bisa menghasilkan atlet-atlet yang handal dan mampu meraih prestasi," pungkas Andhika. Rektor Universitas Pancasila Prof Dr Edie Toet Hendratno SH Msi FCBArb mengapresiasi penyelenggaraan Kejurda Tarung Derajat DKI Jakarta yang rutin digelar setiap tahunnya. "Ini juga sebuah kehormatan bagi UP yang kembali ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kejurda TD DKI Jakarta 2023," imbuhnya. Baca juga: 79 Tim Ramaikan Kejurnas Voli Pantai Babak Kualifikasi PON 2024 Prof Edie mengatakan dukungan sektor pendidikan terhadap pengembangan olahraga perlu terus dilakukan. "Sebagai bentuk dukungan nyata UP bagi seluruh atlet berprestasi pada Kejurda TD DKI Jakarta 2023 yakni akan diberikan beasiswa untuk masuk ke UP tanpa tes dan berlaku pada jenjang pendidikan diploma 3, diploma 4, sarjana, profesi, magister dan doktor bagi juara 1, 2, dan 3," ujarnya. Prof Edie yang juga Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) itu berharap melalui Kejurda TD DKI Jakarta 2023 bakal muncul banyak atlet baru yang bisa berangkat ke PON 2024. "Semoga semakin banyak atlet tarung derajat yang berangkat dari DKI Jakarta ini," tutupnya. Turut hadir pada Kejurda TD DKI Jakarta 2023 di UP Jakarta itu antara lain, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UP Dr Joko Hartanto SH MSi, sang guru, indung, sang guru badai, dan sang guru rimba. Kemudian, Wakil Ketua Umum II KONI DKI Gde Sardjana, Kabid Monev KONI DKI Wilbertus Sihotang, Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Yansyah, dan Ketua Umum Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi) DKI Jakarta Abdul Sukur. (RO/S-2)

KETUA Pengurus Provinsi (Pengprov) Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) DKI Jakarta Andhika Rahman menargetkan 3 medali emas untuk olahraga tarung derajat pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatra Utara, September 2024.

"Pengprov Kodrat DKI Jakarta mengincar 3 atau 4 emas pada PON 2024 mendatang," ujar Andhika, melalui keterangan tertulis, Selasa (14/11).

Baca juga: Tamiya Diproyeksikan Masuk Cabang PON 2024

Dia optimistis target itu bisa tercapai setelah Pengprov Kodrat DKI Jakarta menyelenggarakan Kejuaraan Daerah Tarung Derajat DKI Jakarta (Kejurda TD DKI Jakarta 2023) di Universitas Pancasila (UP), Jakarta.

"Selain untuk menemukan bibit-bibit baru, Kejurda TD DKI Jakarta 2023 ini menjadi saringan untuk menguji atlet-atlet sebagai persiapan PON," ucapnya.

Andhika melanjutkan dalam mengirim atlet ke PON, Pengprov Kodrat DKI bukan hanya melihat kemampuan atlet, tetapi juga memperhatikan sisi nonteknis seperti sikap dan perilaku atlet.

"Adapun pemusatan latihan PON, untuk melihat kemampuan dan nonteknis atlet, baru dimulai Desember mendatang," ucapnya.

Andhika menjelaskan pada Kejurda TD DKI Jakarta 2023 kali ini diikuti 119 atlet yang terdiri dari 101 putra dan 18 putri serta terbagi dalam 19 kelas yang diperlombakan dengan berprinsip Nafas pertarungan kami adalah persaudaraan jaga militansi dan back to akhlak.

Baca juga: Kualifikasi Sepak Bola PON 2024, Jabar Tumbang, DKI Perkasa

Universitas Pancasila yang kali ini mendapatkan kesempatan tuan rumah Kejurda TD DKI Jakarta 2023 adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang selalu berpartisipasi dan menyumbangkan atletnya untuk turun pada berbagai sektor di Kejurda TD tingkat DKI Jakarta.

Lebih dari itu, Kejurda TD DKI Jakarta 2023 juga merupakan salah satu realisasi program kerja Kodrat DKI Jakarta 2023 dan terciptanya pola pembinaan olahraga bela diri tarung derajat DKI yang terencana dan sistematis.

"Dengan melibatkan petarung-petarung junior dan usia dini se-DKI Jakarta sehingga bisa menghasilkan atlet-atlet yang handal dan mampu meraih prestasi," pungkas Andhika.

Rektor Universitas Pancasila Prof Dr Edie Toet Hendratno SH Msi FCBArb mengapresiasi penyelenggaraan Kejurda Tarung Derajat DKI Jakarta yang rutin digelar setiap tahunnya.

"Ini juga sebuah kehormatan bagi UP yang kembali ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kejurda TD DKI Jakarta 2023," imbuhnya.

Baca juga: 79 Tim Ramaikan Kejurnas Voli Pantai Babak Kualifikasi PON 2024

Prof Edie mengatakan dukungan sektor pendidikan terhadap pengembangan olahraga perlu terus dilakukan.

"Sebagai bentuk dukungan nyata UP bagi seluruh atlet berprestasi pada Kejurda TD DKI Jakarta 2023 yakni akan diberikan beasiswa untuk masuk ke UP tanpa tes dan berlaku pada jenjang pendidikan diploma 3, diploma 4, sarjana, profesi, magister dan doktor bagi juara 1, 2, dan 3," ujarnya.

Prof Edie yang juga Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) itu berharap melalui Kejurda TD DKI Jakarta 2023 bakal muncul banyak atlet baru yang bisa berangkat ke PON 2024.

"Semoga semakin banyak atlet tarung derajat yang berangkat dari DKI Jakarta ini," tutupnya.

Turut hadir pada Kejurda TD DKI Jakarta 2023 di UP Jakarta itu antara lain, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UP Dr Joko Hartanto SH MSi, sang guru, indung, sang guru badai, dan sang guru rimba.

Kemudian, Wakil Ketua Umum II KONI DKI Gde Sardjana, Kabid Monev KONI DKI Wilbertus Sihotang, Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Yansyah, dan Ketua Umum Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi) DKI Jakarta Abdul Sukur. (RO/S-2)