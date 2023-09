IFG Labuan Bajo Marathon 2023 Targetkan 1.500 Peserta, Diharapkan Lahirkan Atlet Lari Baru

INDONESIA Financial Group (IFG) Labuan Bajo Marathon kembali digelar pada 4 November 2023 di Waterfront City Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tahunan yang kedua kalinya ditargetkan partisipasi 1.500 peserta dari berbagai daerah dan sejumlah negara.

Kegiatan ini diharapkan mendorong kegiatan olahraga sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat Labuan Bajo,

"Pada penyelenggaraan tahun lalu, event ini diikuti 1.200 peserta dan mendapatkan respons yang sangat positif dari stakeholders IFG dan masyarakat Labuan Bajo," kata Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko, Jum'at (1/9) di Jakarta.

Hexana menambahkan, penyelenggaran IFG Labuan Bajo Marathon 2023 merupakan salah satu upaya IFG dalam mendorong kegiatan ekonomi sekaligus pembinaan atlet olahraga atletik dan diharapkan dapat melahirkan bibit atlet lari baru.

Ketua Pelaksana IFG Labuan Bajo Marathon 2023 Oktarina Dwidya Sistha menjelaskan, sejak diluncurkan pada tahun 2022 lalu, IFG Labuan Bajo Marathon diadakan untuk memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat Labuan Bajo. Salah satu implementasinya adalah dengan menyelenggarakan program-program yang berkelanjutan dan memiliki dampak bagi masyarakat.

Sistha menambahkan, IFG Labuan Bajo Marathon 2023 mengusung tema The Most Challenging Marathon with The Most Beautiful Scene in Indonesia. "Tema ini merepresentasikan perpaduan antara maraton dengan topografi yang menantang, sekaligus menyajikan keelokan alam Labuan Bajo," kata Sistha.

Pilihan jarak pada IFG Labuan Bajo Marathon 2023 antara lain Marathon 42 kilometer, Half Marathon 21 Km, 10 Km, dan 5 Km. Ia mengungkapkan IFG Labuan Bajo Marathon 2022 mendapatkan sambutan yang sangat baik dari komunitas lari dan masyarakat Labuan Bajo karena memberikan nuansa dan sensasi berbeda dari event lari lainnya di Indonesia.

"Pada penyelenggaraan tahun ini, IFG Labuan Bajo Marathon 2023 sekaligus bisa menjadi ajang pembuktian bagi para pelari untuk menaklukkan rute dan topografi yang menantang," kata Sistha.

"Hal - hal yang membedakan antara tahun ini ialah pada tahun ini kami akan mengadakan tiket bundling sehingga para pelari dapat menikmati perjalanan setelah mengikuti pertandingan, kami akan menawarkan paket penginapan, perjalanan, dan wisata di Labuan Bajo," ujarnya.

Penyelenggaraan IFG Labuan Bajo Marathon 2023 juga akan didampingi oleh perwakilan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) untuk memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai syarat dan ketentuan olahraga atletik.

Race Director of IFG LBM 2023, Satrio Guardian, mengungkapkan bahwa keamanan dan kenyamanan pelari menjadi prioritas dalam memilih rute.

"Rute akan menghadirkan keindahan alam dan melewati ikon-ikon Labuan Bajo. Kami ingin memberikan pengalaman lari yang berkesan dan aman bagi semua peserta," kata Satrio. (Mal/Z-7)