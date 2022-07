Garmin Resmikan Klub Lari Ekslusif

DI Indonesia olahraga lari kerap dijadikan pilihan untuk

sebagian masyarakat karena aksesnya yang mudah dijangkau. Apalagi

sport tourism kini kembali digalakkan dengan mulainya kehadiran berbagai perhelatan maraton secara offline dan virtual di berbagai daerah.

Garmin Indonesia, sebagai salah satu merek smart wearable terkemuka

dunia, telah meluncurkan Forerunner 255 & 955 terbaru. Sejalan dengan itu, perusahaan juga memperkenalkan Garmin Run Club (GRC) di Indonesia sebagai klub lari eksklusif Garmin.

Klub ini secara eksklusif memberikan panduan latihan kepada para pengguna Garmin yang dipersonalisasi untuk pelari pemula, menengah, dan lanjutan dengan pelatihan lari yang ilmiah original Garmin, data latihan yang akurat, serta jalur yang dibuat secara khusus.

Scoppen Lin, Assistant General Manager Garmin Asia, mengatakan,

peluncuran GRC Indonesia telah dirayakan melalui perhelatan GRC

Flash Run yang diadakan pada 17 Juli 2022 di Jakarta dengan melibatkan

para pencinta lari. Dalam kegiatan ini, para pelari menggunakan kaos

ikonik GRC berwarna pink dan berlari 5 km di sepanjang Jalan Jenderal

Sudirman yang juga sekaligus menjadi kegiatan GRC pertama di Indonesia.

Pertama berdiri pada 2021, GRC sampai saat ini telah terbentuk di

sembilan wilayah, yaitu Taiwan, Korea, Thailand, Vietnam, Singapore,

Malaysia, Filipina, Hongkong, dan yang terbaru ialah Indonesia. Jumlah

anggota GRC di Asia telah mencapai 6.582 pelari, 70 atlit, 51 pelatih,

dan 106 pacer.

Dalam perjalanannya, Garmin telah berhasil mengadakan virtual lari

terbesar di Asia bertajuk Garmin Asia Virtual Run yang telah berlangsung dari 7 Juli hingga 26 Agustus 2022. Acara itu diikuti oleh 11 negara dan lebih dari 9.000, termasuk 950 pelari dari Indonesia. Mereka bersaing untuk memenangkan kesempatan lari ke luar negeri, yakni ke Malaysia, Thailand, atau Taiwan.

Selama bertahun-tahun ini, Garmin telah bekerja sama dengan pelatih

profesional, pelari, dan atlet di seluruh dunia untuk terus

mengembangkan profesi lari serta meletakkan dasar yang kokoh sebagai

merek smart wearable.

Pada 2015, Garmin meluncurkan Forerunner 225, jam tangan lari GPS

Garmin pertama dengan pemantauan detak jantung berbasis pergelangan

tangan. Melalui berbagai rangkaian pembaruan teknologi, kini Garmin

menghadirkan Forerunner 955 yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada

14 Juli 2022 lalu dengan teknologi terbaru, yaitu kemampuan pengisian

daya bertenaga surya.

"Melihat tren lari di Indonesia, kami ingin mengundang lebih banyak

pelari lokal untuk bergabung dan memberikan personalisasi panduan

olahraga kepada para pelari dengan pelatih profesional dan rencana

training online yang mengarahkan mereka untuk memecahkan rekor terbaik

secara efisien serta berlari from zero to hero," kata Lin, Selasa (19/7).

Garmin Asia Virtual Run, telah berlangsung pada 7 Juli-26 Agustus 2022

dan melibatkan anggota Garmin Run Club di seluruh dunia. Pada acara ini, 2 peserta terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi pada acara maraton di luar negeri.

Informasi lebih lanjut untuk Garmin Asia Virtual Run, silakan kunjungi:

https://sports.garmin.com/content/static/act/2022/asia-run/index.html?lang=id#/home

https://www.instagram.com/garmingrc.id/ (N-2)