Heat Paksa Celtics Lakoni Laga Penentuan Final Wilayah Timur NBA

MIAMI Heat berhasil menahan imbang kedudukan menjadi 3-3 atas Boston Celtic, dalam pertandingan keenam di seri best of seven final Wilayah Timur NBA, Sabtu (28/5) WIB.

Melakoni pertandingan di TD Garden, Boston, Amerika Serikat, anak-anak didik dari Erik Spoelstra itu berhasil merebut kemenangan gim keenam dari Celtics dengan skor 111-103, hasil itu sekaligus memaksa Celtics memainkan gim penentuan.

Jimmy Butler tampil sebagai pahlawan untuk Heat dalam pertandingan kali ini, pebasket berusia 32 tahun itu sukses mencetak 47 poin dan 9 rebound. Kyle Lowry juga tampil baik dalam pertandingan, dengan menyumbangkan double-double 18 poin dan 10 assist.

Dua punggawa Heat lainnya yakni P J Tucker dan Max Strus juga tampil impresif, Tucker sukses mencetak 11 poin sepanjang 25 menitnya melantai, sedangkan Strus menambahkan dengan 13 poin.

"Saya sangat senang bahwa grup kami mendapat kesempatan untuk bersaing di Gim ketujuh di depan penggemar kami di kandang," kata Spoelstra dikutip dari ESPN, Sabtu (28/5).

"Beginilah seharusnya, dengan kedua tim yang tampil sama-sama baik, sudah seharusnya kami bertanding hingga tujuh pertandingan," imbuhnya.

Pertandingan gim keenam berjalan begitu ketat, bahkan kedua tim hanya berjarak dua angka di babak pertama, dengan Heat memimpin 48-46.

Memasuki babak kedua, Heat semakin menggila mereka sukses mencetak 34 poin di kuarter ketiga dan 29 poin di kuarter keempat untuk kemudian menutup pertandingan dengan skor akhir 111-103.

Memiliki kesempatan untuk memainkan pertandingan gim ketujuh, Butler menyatakan skuadnya siap memberikan yang terbaik pada pertandingan penentuan itu. Butler yakin Heat dapat mencetak banyak poin dan memenangkan gim ketujuh.

"Kami tahu kami akan sampai ke sini (gim ketujuh) dan mendapatkan satu kesempatan. Setelah kemenangan ini, Kami yakin kami akan memenangkan yang berikutnya juga," tegas Butler.

Sementara itu dikubu Celtics, Jayson Tatum tampil sebagai pencetak poin terbanyak pada pertarungan itu, dia menyumbangkan 30 poin dan 9 rebound.

Jaylen Brown juga tampil impresif dengan menciptakan 20 poin sepanjang 41 menitnya melantai, sama halnya dengan Derrick White yang menyumbangkan 22 poin.

Pelatih Celtics, Ime Udoka, menyatakan bahwa skuadnya tidak bermain dengan baik pada pertandingan gim keenam, dia merasa skuadnya gagal mengimbangi intensitas permainan yang ditampilkan Heat.

"Kami tidak bisa menyamai intensitas permaianan lawan sejak awal pertandingan, kami tidak mampu untuk sampai ke titik itu," ucap Ime Udoka.

Setelah sempat unggul 3-2 untuk Celtics, kini Jayson Tatum dkk, dipaksa untuk melakoni gim ketujuh, di mana pertandingan itu dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (30/5) WIB di FTX Arena, Miami. (ESPN/OL-4)