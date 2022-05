Kalahkan Heat di Gim 5, Celtics Kini Unggul 3-2

JAYLEN Brown mencetak 25 poin dan Jayson Tatum menambahkan 22 poin saat Boston Celtics semakin dekat ke Final NBA setelah mengalahkan Miami Heat 93-80 di Gim 5 Final Wilayah Timur NBA, Kamis (26/5) WIB.

Tatum menambahkan 12 rebound dan sembilan assist saat Celtics meraih keunggulan 3-2 dalam seri best of seven, yang akan memainkan Gim 6 di Boston, Sabtu (28/5) WIB.

"Kami harus bersiap untuk laga berikutnya," tegas Brown.

Celtics, yang memperbaiki rekor tandang mereka di babak playoff menjadi 6-2, kini hanya terpaut satu kemenangan dari laga final NBA pertama mereka sejak 2010, kala mereka kalah dari Los Angeles Lakers.

Celtics terakhir kali menjadi juara NBA pada 2008, dengan mengalahkan Lakers.

Pertandingan dengan adu kekuatan pertahanan dan fisik ditentukan di akhir kuarter ketiga dan awal kuarter keempat ketika Celtics membukukan keunggulan 24-2, dengan Broen mencetak 13 poin dan Tatum tujuh poin.

"Kami sukses melakukan offense. Kami tidak membuang bola dan melesakkan lebih banyak tembakan dibandingkan sebelumnya," kata Brown.

Di kubu Heat, Bam Adebayo memimpin perolehan angka dengan 18 poin dan 10 rebound. Namun, Heat hanya mampu melesakkan 31,9% serangan mereka dan 15,6% tembakan tiga angka.

Starter Heat, Max Strus dan Kyle Lowry, bahkan gagal melesakkan 15 upata mereka serta 12 tembakan tiga angka. (AFP/OL-1)