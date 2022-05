Tatum Pimpin Celtics Kalahkan Heat di Gim 4 dan Samakan Kedudukan

JAYSON Tatum menemukan kembali performa terbaiknya dengan mencetak 31 poin saat Boston Celtics menghajar Miami Heat 102-82 di Gim 4 Final Wilayah Timur NBA, Selasa (24/5) WIB, dan membuat kedudukan imbang 2-2.

Dua hari setelah kalah di kandang sendiri dalam seri best of seven, Celtics bangkit di hadapan pendukung di TD Garden dalam laga tidak seimbang melawan Heat.

Tatum juga membukukan delapan rebound dan lima assist dan didukung Payton Pritchard yang mencetak 14 poin dan Derrick White melesakkan 13 poin. Jaylen Brown dan Robert Williams masing-masing menambahkan 12 poin.

Baca juga: Spoelstra Puji Keberhasilan Adebayo Gantikan Peran Butler

Al Horford memimpin pertahanan Celtics dengan 13 rebound dan empat blok.

Di kubu Heat, Victor Oladipo tampil dari bangku cadangan untuk membukukan raihan poin tertinggi, 23 poin.

Tidak satu pun starter Heat yang mencetak angka di atas dua digit sehingga secara total hanya berhasil membukukan 18 poin.

"Kami hanya bermain dan menebus dosa kekalahan di laga sebelumnya," kata Tatum.

"Kami menyadari laga ini adalah laga yang harus kami menangkan untuk mempertahankan keuntungan bermain di kandang. Setelah laga sebelumnya, kami siap bermain dan berusaha meraih kemenangan."

"Kami saling mengalahkan dan seri dalam keadaan imbang. Kini, kami akan memainkan best of three. Kami hanya akan bertolak untuk Gim 5 dan bersiap dengan baik," lanjutnya.

Tatum, yang di Gim 3 hanya sukses mencetak 10 poin tampil gemilang dan telah mencetak 12 poin di kuarter pertama.

Laga Gim 5 akan dimainkan di Miami pada Kamis (26/5) WIB. (AFP/OL-1)