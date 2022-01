Inovasi Terbaru Under Armour untuk Bantu Tingkatkan Performa Stephen Curry

DALAM upaya Melanjutkan dari seri Curry 8 sebelumnya, tim Under Armour kembali dihadapkan pada sebuah tantangan untuk membuat sebuah sepatu basket untuk Stephen Curry. Pebasket yang sudah 11 kali menjadi pemain NBA All Stars dan dua kali MVP NBA, serta 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors berharap bisa mendapatkan produk yang mampu meningkatkan performanya dalam pertandingan. Bahkan jika itu hanya bisa memberikan keunggulan sepersekian detik.

Dan setelah menempuh perjalanan panjang untuk pengembangan, maka Under Armour menghadirkan penyempurnaan untuk salah satu sepatu basket terbaik yang pernah dibuat, yaitu Curry 9. Curry 9 membawa beberapa fitur yang memiliki teknologi yang terdepan, di antaranya adalah UA Warp, yaitu bagian atas dari sepatu yang mampu mengunci posisi kaki untuk kestabilan dan keseimbangan yang lebih presisi tanpa mengurangi atau menghalangi gerakan alamiah kaki saat bermain bola basket.

Inovasi lainnya yang juga disematkan dalam sepatu ini adalah sol atau tapak sepatu yang menggunakan teknologi UA Flow yang sebelumnya digunakan sepatu lari. Dan kini teknologi ini sudah disempurnakan dengan melalui riset yang panjang dan detail dengan dibantu oleh beberapa pemain basket profesional NBA untuk produk yang lebih sempurna. Tidak hanya mampu memberikan waktu reaksi yang lebih cepat dengan UA Flow, namun juga karena sangat ringan, pemain basket bisa mendapatkan waktu pemulihan yang lebih cepat, sehingga penggunaan energi bisa lebih efektif dan efisien sebagai formula jitu untuk memenangi pertandingan.

Beberapa fitur yang menyempurnakan sepatu seri ke-9 dari seri Curry atau yang sekarang dikenal dengan CURRY FLOW 9 ini, diantaranya breathable mesh tongue atau lidah sepatu dengan tarikan untuk pemakaian sepatu yang lebih mudah, molded collar built into the upper untuk kenyamanan terbaik, tPE-blend sockliner dengan lower compression set untuk peningkatan energy return. Kemudian bantal tapak UA Flow technology yang sangat ringan dan mampu memberikan cengkraman yang lebih kuat, dan durable UA Flow outsole mampu memberikan stabilitas dengan daya tahan produk yang bisa diandalkan di lapangan.

“Kekuatan UA Warp yang dapat mengunci kaki dengan sepatu, memberikan dampak yang sangat besar untuk membuat saya bergerak lebih cepat dan stabil dengan gerakan yang lebih natural,” ujar Steph Curry

Under Armour juga meluncurkan varian produk Curry Flow 9 yang sangat unik dengan bekerjasama dengan Sesame Street, sebuah acara televisi di Amerika karya Jim Henson dengan menampilkan boneka Puppets dengan beberapa karakter yang cukup populer seperti Count, Elmo, dan Big Bird. Sesame Street juga sudah menjadi standar siaran televisi pendidikan kontemporer untuk anak-anak. Sesame Street sudah tayang selama 37 musim dengan sekitar 4.134 episode dan juga pernah tayang di televisi di Indonesia.

Kerjasama ini tidak hanya untuk menampilkan produk dengan desain yang unik, namun Stephen Curry yang juga merupakan seorang ayah dari 3 orang anak, yang percaya akan nilai-nilai yang dihadirkan oleh Sesame Workshop. Sesame Workshop sendiri merupakan organisasi non profit yang juga diyakini mampu menjadi perpanjangan dari kampanye Celebrate Harlem yang juga mampu menginspirasikan para atlet-atlet muda.

“Kami sangat menyukai kampanye yang dilakukan Steph Curry yang mempromosikan gaya hidup yang sehat, aktif berolahraga, dan juga kerjasama tim,” cetus vice president of global licensing at Sesame Workshop, Gabriela Arenas.

Produk ini sudah bisa dipesan di Under Armour Brand House di seluruh Indonesia sejak 19-21 Januari dan pada 22-23 Januari sudah dipick-up oleh pembeli di official Under Armour Brand House. Saat unboxing, Anda akan menemukan stickers Curry Flow 9 sebagai merchandise resmi Curry Flow 9 x Sesame Street

“Curry series selalu menjadi produk sepatu basket paling menarik dan sangat diminati oleh pasar kami, dan sejauh ini kami telah mendapatkan banyak respon positif terhadap Curry Series ini termasuk juga dari para pebasket profesional di Indonesia,” tegas Marketing Manager Under Armour Indonesia, Ade Maharani. (RO/A-1)