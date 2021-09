Jadi Juara Ganda Campuran, Salisbury Raih Dua Gelar di AS Terbuka

PETENIS Britania Joe Salisbury meraih dua gelar di nomor ganda Amerika Serikat (AS) Terbuka setelah pada Minggu (12/9) WIB meraih gelar ganda campuran berpasangan dengan petenis AS Desirae Krawczyk.

Pasangan Salisbury-Krawczyk mengalahkan pasangan Meksiko-El Salvador Giuliana Olmos dan Marcelo Arevalo 7-5 dan 6-2 di laga final di Stadion Arthur Ashe.

Salisbury, yang berpasangan dengan petenis AS Rajeev Ram, memenangkan gelar ganda putra AS Terbuka, Sabtu (11/9) WIB. Itu menjadikan dia sebagai petenis putra pertama yang memenangkan dua nomor ganda di AS Terbuka setelah petenis AS Bob Bryan pada 2010.

"Beberapa pekan ini sangat luar biasa," ujar Salisbury. "Rasanya sangat menyenangkan. Meraih dua gelar, saya tidak pernah memimpikan hal itu. Meraihnya bersama Des membuatnya lebih luar biasa."

Ini merupakan gelar ganda campuran ketiga bagi Krawczyk, yang berpasangan dengan Salisbury untuk meraih gelar Prancis Terbuka dan berpasangan dengan Neal Skupski mengalahkan Salisbury yang berpasangan dengan Harriet Dart di final Wimbledon.

Krawczyk menjadi petenis pertama yang memenangkan tiga gelar ganda campuran Grand Slam sejak petenis India Mahesh Bhupati menjadi juara di Wimbledon dan AS Terbuka 2005 serta Australia Terbuka 2006.

Krawczyk menjadi pemain ketujuh di era Terbuka (sejak 1968) yang memenangkan tiga gelar Grand Slam ganda campuran di tahun yang sama sejak Leander Paes dan Martina Hingis pada 2015.

Adapun Arevalo merupakan petenis pertama dari Amerika Tengah yang tampil di final turnamen Grand Slam.

"Saya tidak pernah membayangkan melihat bendera El Salvador di venue terbesar di dunia tenis. Ini adalah momen spesial bagi saya," pungkas Arevalo. (AFP/OL-1)