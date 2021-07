Bucks Selangkah lagi Menuju Gelar Juara NBA 2021

SETELAH sempat tertinggal dua gim dalam seri best of seven Final NBA 2021, Milwaukee Bucks tampil luar biasa untuk bangkit dan membalikkan kedudukan dengan merebut kemenangan gim kelima membuat mereka unggul 3-2 atas Phoenix Suns, Minggu, (18/7) WIB. Tampil impresif sepanjang 41 menit melantai, bintang Bucks Giannis Antetokounmpo berhasil mencetak 32 poin dan 9 rebound dalam pertandingan, membawa Bucks menang dengan skor akhir 123-119 atas Suns.

Tak kalah luar biasa, guard Khris Middleton menyumbangkan 29 poin, 7 rebound untuk Bucks, sedangkan Jrue Holiday menambahkan double-double 27 poin, 13 rebound. Kemenangan ini membawa Bucks selangkah lebih dekat dengan gelar juara NBA untuk pertama kali dalam 50 tahun dengan yang terakhir terjadi pada 1971.

"Jelas kami tahu kesepakatannya. Tinggal satu pertandingan lagi untuk menjadi juara NBA," kata Antetokounmpo dalam konferensi pers pascapertandingan, dikutip dari ESPN, Minggu, (18/7).

Dalam pertandingan sejatinya Bucks mengawalinya permainan dengan lambat. Skuad asuhan Mike Budenholzer itu tertinggal 19 poin di kuarter pertama dengan kedudukan 21-37.

Berjuang keras di kuarter kedua, Antetokounmpo dan kawan-kawan sukses mencetak 43 poin membalikkan kedudukan dan memimpin dengan skor 64-61 sebelum turun minum. Tren positif berhasil dipertahankan Bucks hingga kuarter ketiga mencetak 36 poin, Bucks sukses memperlebar defisit menjadi 100-90.

Keganasan Bucks terus berlanjut hingga kuarter keempat. Holiday sukses membawa Bucks mempertahankan keunggulan 108-94 pada 9 menit terakhir pertandingan kuarter keempat.

Beradu ketat di menit-menit terakhir pertandingan, Suns secara mengejutkan menipiskan defisit lewat permainan apik dari Devin Booker membuat kedudukan menjadi 119-120 saat pertandingan tersisa 56 detik. Hanya tertinggal dua angka untuk merebut kemenangan, sialnya Buck sukses mencetak tambahan poin untuk menutup pertandingan dengan kemenangan 123-119.

"Kami harus memenangkan satu pertandingan untuk mengimbangi mereka. Itu saja yang kami butuhkan sekarang," ucap pelatih Suns Monty Williams. "Kami harus memiliki tekad kuat untuk merebut kemenangan dari mereka," terangnya.

Devin Booker mencetak 40 poin sepanjang 42 menit melantai untuk Suns. Chris Paul menambahkan double-double 21 poin, 11 assist dalam pertandingan itu.

Baca juga: NBA Draft Kembali Digelar di Brooklyn Setelah Tahun Lalu Digelar Virtual



Deandre Ayton menyumbangkan double-double 20 poin, dan 10 rebound untuk Suns, dan Mikal Bridges meraih 13 poin sepanjang 33 menitnya melantai. Adapun selanjutnya, gim keenam akan berlangsung di Fiserv Forum, Milwaukee, Amerika Serikat, pada Rabu (21/7) pagi WIB. (OL-14)