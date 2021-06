Hawks Samakan Kedudukan dengan Bucks, Antetokounmpo Cedera

GIANNIS Antetokounmpo mengalami cedera lutut saat Milwaukee Bucks menyerah di Gim 4 final Wilayah Timur Playoff NBA dari Atlanta Hawks, Rabu (30/6) WIB.

Hawks, yang tampil menyerang, membukukan kemenangan 110-88 atas Bucks di State Farm Arena untuk membuat kedudukan menjadi imbang 2-2 dari seri best of seven.

Lou Williams, yang menjadi starter menggantikan Trae Young yang dibekap cedera, memimpin perolehan angka Hawks dengan 21 poin disokong Bogdan Bogdanovic yang mencetak 20 poin.

Jrue Holiday memimpin perolehan angka Bucks dengan 19 poin sementara Krhis Middleton mengakhiri laga dengan 16 poin.

Namun, sorotan pada Gim 4 ini adalah cedera yang dialami Antetokounmpo di kuarter ketiga.

Peraih dua gelar MVP NBA itu terlihat kesakitan saat mendarat dengan tidak benar saat berebut bola dengan Clint Capela.

Siaran ulang menunjukkan Antetokounmpo mengalami cedera lutut kiri dan stadion langsung hening ketika pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan perawatan medis.

Antetokounmpo kemudian dibimbing ke luar lapangan dan ke ruang ganti.

Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan Bucks mengatakan pemain andalan mereka mengalami hyper-extended.

Gim 5 akan dimainkan di Milwaukee pada Jumat (2/7) WIB. (AFP/OL-1)