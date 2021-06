Young Cetak 48 Poin, Hawks Terkam Bucks

TRAE Young membukukan poin tertinggi di babak playoff sepanjang kariernya kala mencetak 48 poin untuk mengantarkan Atlanta Hawks menang 116-113 atas Milwaukee Bucks di laga Gim 1 Final Wilayah Timur Playoff NBA, Kamis (24/6) WIB.

Young, yang juga membukukan 11 assist dan tujuh rebound, mencetak 12 poin di kuarter keempat untuk memimpin Hawks mengejutkan Bucks.

"Kami hanya terus berjuang sepanjang laga, tidak peduli skornya. Itulah yang kami lakukan," ujar Young.

Young menjadi pencetak angka terbanyak di final wilayah bagi pemain yang melakukan debutnya sepanjang sejarah NBA.

Laga best of seven antara Hawks dan Bucks akan berlanjut pada Gim 2, Sabtu (26/6) WIB di Milwaukee. Pemenang laga ini akan berhadapan dengan pemenang laga final Wilayah Barat antara Phoenix Suns dan Los Angeles Clippers.

John Collins mencetak 23 poin dan 15 rebound sementara Clint Capela menambahkan 12 poin dan 19 rebound.

"Orang mengabaikan tim ini dan tidak menganggap kami. Karenanya kemenangan ini sangat berarti," ujar Collins.

Di kubu Bucks, Giannis Antetokounmpo memimpin dengan torehan 34 poin, 23 rebound, dan sembilan assist serta ditopang Jrue Holiday yang melesakkan 33 poin dan 10 assist.

"Kami akan menjadi semakin baik. Kami akan tampil lebih pintar di laga berikutnya," ujar pelatih Bucks Mike Budenholzer.

Ini merupakan kekalahan kandang pertama Bucks di laga playoff musim ini. (AFP/OL-1)