Bonus Cair, Joel Embiid Donasikan Rp1,4 miliar untuk Tunawisma

CENTER Philadelphia 76ers Joel Embiid berjanji menyumbangkan 100 ribu dolar AS atau Rp1,43 miliar pendapatan dari NBA All-Star Game akhir pekan ini untuk membantu tunawisma di Philadelphia.

Semua pemain yang timnya menjuarai NBA All Star akan mendapatkan bonus 100 ribu dolar AS, sedangkan pemain-pemain tim yang kalah masing-masing memperoleh 25 ribu dolar AS (Rp359 juta).

Tetapi Embiid menyatakan akan menyumbangkan selusuh bonus sebesar 100 ribu dolar AS untuk tunawisma.

Pemain All-Star lima kali itu akan menyalurkan sumbangannya ke tempat-tempat penampungan tunawisma, termasuk Project HOME, Sunday Breakfast Mission dan Youth Service INC.

"Begitu banyak yang terpuruk pada masa yang begitu buruk ini selama pandemi," kata Embiid seperti dikutip Reuters.

"Saya merasa penting untuk memberikan dukungan lebih kepada individu dan keluarga yang kesulitan karena tak punya rumah dan rawan pangan. Saya akan terus menolong sebisa saya," sambung dia.

Sumbangan Embiid itu termasuk untuk menyediakan 15.000 paket makanan untuk tunawisma.

Embiid yang 16 Maret nanti genap berusia 27 tahun akan membela Tim Durant dalam All-Star Game di Atlanta, Minggu waktu AS.

Calon kuat MVP musim ini tersebut memiliki rata-rata 30,2 poin, 11,6 rebound, 3,3 assist, 1,4 blok dan 1,2 steal dalam 30 pertandingan. (Ant/OL-13)

