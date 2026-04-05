Selamatkan Rekan, Pemuda Gianyar Hilang Terseret Arus di Pantai Purnama

Tim SAR gabungan melakukan pencaiaan Agus yang terseret arus di pantai Purnama, Gianyar, Bali, Minggu (5/4).(Dok.Tim SAR)

SEORANG pemuda asal Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Agus Suarsa Dharma (27), dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Purnama saat menjalani prosesi Banyu Pinaruh, Minggu (5/4).

Korban sebelumnya sempat menyelamatkan rekannya yang lebih dulu terseret ombak. Namun nahas, ia justru hilang setelah kembali dihantam gelombang besar.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga SAR, I Wayan Juni Antara, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 Wita. Saat itu, korban bersama Kadek Raditya (18) dan sejumlah rekannya tengah mandi di pantai.

“Awalnya korban bersama rekannya mandi di Pantai Purnama. Kemudian datang ombak besar yang sempat menghanyutkan Kadek Raditya,” kata Juni Antara di lokasi kejadian.

Melihat kondisi tersebut, Agus segera memberikan pertolongan. Upayanya berhasil menyelamatkan Raditya dari arus laut. Namun, tidak lama berselang, gelombang besar kembali datang dan menyeret tubuh Agus hingga tenggelam.

“Korban sempat berhasil menyelamatkan rekannya, tetapi kemudian ombak besar datang lagi dan menarik korban hingga hilang,” ujarnya.

Kejadian itu dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar sekitar pukul 08.00 Wita. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian.

“Sesuai arahan pimpinan, tim rescue beserta peralatan SAR laut langsung kami kerahkan menuju lokasi,” kata Juni Antara.

Upaya pencarian hingga kini masih terus dilakukan. Tim SAR melakukan penyisiran di laut menggunakan satu unit perahu karet dengan jangkauan area pencarian sekitar 1,5 mil laut. Selain itu, pencarian juga dilakukan melalui jalur darat dengan menyisir sepanjang pesisir ke arah timur dan barat dari titik kejadian.

Juni Antara mengakui kondisi gelombang laut di lokasi cukup tinggi. Meski demikian, tim di lapangan masih mampu mengantisipasi situasi tersebut.

“Saat ini kondisi gelombang cukup tinggi, namun masih bisa diantisipasi oleh tim rescue. Kami berharap korban dapat segera ditemukan,” ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, TNI AL, Polairud Polres Gianyar, BPBD Kabupaten Gianyar, Balawista, Polsek Sukawati, Koramil 1616 Sukawati, serta sejumlah potensi SAR lainnya dan keluarga korban. Hingga berita ini diturunkan, korban masih dalam pencarian. (E-2)