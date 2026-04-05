Pertamina Patra Niaga Regional JBB Bantu Warga Terdampak Kebakaran SPBE Cimuning

Pertamina Patra Niaga Regional JBB memberikan bantuan di Posko Pengungsian SPBE Cimuning.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui program Pertamina Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran di SPBE PT Indogas Andalan Kita, Cimuning, yang terjadi pada Rabu (1/4).

Sebanyak 50 kepala keluarga (KK) atau sekitar 150 jiwa di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, khususnya wilayah RT 01 dan RT 02, terdampak dan saat ini berada di posko pengungsian. Pertamina segera melakukan assessment dan menyalurkan bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, menyampaikan bantuan yang diberikan meliputi dapur umum beserta dukungan logistik untuk 50 KK selama periode 4–12 April 2026, dua unit MCK (Mandi, Cuci, Kakus) portable serta dukungan air mineral. Pertamina juga menyalurkan selimut bagi korban luka bakar yang tengah dirawat di rumah sakit.

"Pada tahap awal, bantuan makanan siap saji telah disalurkan pada Sabtu (4/4) masing-masing sebanyak 150 paket makanan. Selanjutnya, kebutuhan konsumsi warga akan dipenuhi melalui dapur umum yang dikelola bersama Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bekasi," jelasnya.

Satria menyebut, selain penanganan di posko, Pertamina juga menyiapkan penyaluran bantuan paket sembako bagi masyarakat terdampak di sekitar lokasi dengan total sekitar 400 KK. Pelaksanaan kegiatan bantuan ini turut dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi serta pengurus Kelurahan Cimuning, guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.

"Bantuan ini merupakan bentuk respon cepat Pertamina dalam kondisi darurat. Melalui program Pertamina Peduli, kami berupaya membantu meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat,” tuturnya.

Kegiatan ini kata Satria, merupakan komitmen Pertamina Patra Niaga Regional JBB untuk terus hadir dan mendukung pemulihan masyarakat terdampak.(E-2)