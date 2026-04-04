Lebaran Idulfitri 1447 H Berlalu, Harga Cabai Merah di Aceh Turun

Aktivitas pedagang cabai merah eceran di pusat pasar Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibukota, Kabupaten Pidie, Aceh.(MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)

SETELAH hari ke-16 lebaran berlalu, harga cabai merah di kawasan Provinsi Aceh kembali lega. Dari sebelumnya melonjak tinggi, sekarang kembali melandai dan semakin bersahabat dengan pembeli (konsumen).

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, pada Jumat dan Sabtu (4/4) di pusat pasar sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie misalnya, harga cabai merah kualitas super (mutu paling bagus) Rp 35.000/kg (kilogram). Harga itu lebih murah dari hari mameugang (dua hari sebelum lebaran) dan awal lebaran yang mencapai Rp 60.000-Rp 65.000/kg.

Lalu harga cabai merah kualitas standar (mutu sedang) dari sebelumnya Rp 50.000-Rp 55.000/kg, sekarang turun menjadi Rp 30.000/kg. Selain harga semakin bersahabat dengan ibu rumah tangga dan pemilik warung makanan, persediaan barang di tingkat pedagang penampung dan pengecer juga memadai.

Fadli, pedagang cabai eceran di pusat pasar sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, mengatakan, turunnya harga cabai merah sampai rata-rata 30.000/setiap kg karena pasokan barang dari petani lokal normal. Lalu hasil produksi dalam daerah juga sangat memadai.

"Memang ada peningkatan permintaan masyarakat setalah sepekan lebaran. Itu terkait musim kenduri dan tradisi pesta pernikahan yang akrab digelae pada bulan Syawal. Tapi pasokan juga banyak. Bukan saja hasil produksi petani lokal, pasokan dari pasar luar juga ada" tutur Fadli.

Hal serupa juga dituturkan Muslim, pedagang sayur di pasar Caleue, Kecamatan Indrajaya, Pidie. Tingginya harga cabai merah sering terjadi dia akhir bulan puasa hingga awal lebaran.

Itu karena permintaan masyarakat umum di Aceh lebih tinggi terkait untuk keperluan bahan bumbu masakan daging mameugang (tradisi makan gulai daging dua hari menjelang lebaran). Apalagi banyak perantau asal Aceh woe u gampoeng (mudik) untuk merayakan mameugang dan Idulfitri bersama sanak keluarga.

"Mungkin pada mameugang dua hari menjelang Idul Adha nanti akan tinggi lagi harga cabai merah dan bahan bumbu lainnya" tambah Nurbaiti, ibu rumah tangga di Kemukiman Garot, Indrajaya, Kabupaten Pidie, Aceh. (H-2)

