Basarnas Pekanbaru Terjunkan Tim Penyelamat Kakek 83 Tahun Hilang di Kebun Sawit

Rudi Kurniawansyah
03/4/2026 22:16
Tim Basarnas Pekanbaru mencari kakek yang hilang di kebun sawit di Rokan Hulu.(Dok.Basarnas)

TIM Basarnas Pekanbaru mendapatkan laporan kondisi membahayakan manusia, berupa seorang kakek hilang di perkebunan kelapa sawit di Desa Karya Mulya, Dusun Karya Mukti Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). 

Kepala Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan, awalnya pihaknya mendapat informasi dari Babinsa bahwa ada seorang kakek bernama Abdurahman berusia 83 tahun dilaporkan hilang saat berada di kebun sawit.

“Kami mendapat laporan ada seorang kakek-kakek berusia 83 tahun yang hilang di perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu,” kata Budi, Jumat (3/4).

Mendapati laporan tersebut, pihaknya langsung memberangkatkan delapan orang personel menuju kelokasi dengan jarak 120 Km dari lokasi kantor SAR di Pekanbaru. Di mana lokasi kejadian berada di titik koordinat 0°52'03"N 100°26'33"E.

“Tim yang diberangkatkan kelokasi untuk melakukan pencarian juga dibekali dengan peralatan navigasi untuk melakukan pencarian korban,” ujarnya.

Sesampainya di lokasi, kata Budi, tim akan langsung melakukan dengan pola type I open grid di sekitar lokasi kejadian. Pencarian juga dilakukan dengan pola menyusuri sekitar lokasi kejadian tahap awal seluas 1 km.

“Apabila korban ditemukan akan di bawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Kami juga mengimbau masyarakat yang terlibat tetap memperhatikan keselamatannya,” pungkasnya. (E-2)

 



Editor : Heryadi
