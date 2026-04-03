Insiden SPBE Indogas Bekasi Padam, Pertamina Jamin Pasokan LPG Aman

Lokasi SPBE PT Indogas Andalan Kita di Jalan Cinyosog, Cimuning Bekasi.(Dok Pertamina Patra Niaga Regional JBB)

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan penanganan insiden kebakaran di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Indogas Andalan Kita, Jalan Cinyosog, Cimuning, Bekasi, telah terkendali. Api yang mulai berkobar pada Rabu (1/4) sekitar pukul 21.00 WIB tersebut berhasil dipadamkan pada Kamis (2/4) dini hari.

Upaya pemadaman dilakukan melalui koordinasi cepat antara Pertamina Patra Niaga Regional JBB, pihak SPBE, serta Tim Pemadam Kebakaran dari Kota dan Kabupaten Bekasi. Dukungan dari personel TNI dan Polri juga dikerahkan untuk mengamankan perimeter lokasi guna mencegah dampak lanjutan bagi warga sekitar.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Indogas Andalan Kita yang berada di Jalan Cinyosog Cimuning Bekasi, pada Rabu (1/4), sekitar pukul 21.00 WIB. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan cepat ini.

"Saat ini fokus kami adalah tindak lanjut penanganan pasca-kejadian, termasuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar, penanganan korban terdampak, serta pekerja SPBE. Terkait penyebab insiden, investigasi mendalam masih terus dilakukan bersama aparat berwenang," ujar Satria dalam keterangan resminya.

Jaminan Pasokan LPG Melalui Skema RAE

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan gas, Pertamina menegaskan bahwa pasokan LPG di wilayah Bekasi dan sekitarnya tetap aman. Pertamina telah mengaktifkan skema Regular Alternative Emergency (RAE) dengan mengalihkan dukungan suplai ke tiga SPBE terdekat.

Berikut adalah daftar SPBE yang disiapkan untuk mem-back up pasokan:

Nama SPBE Pendukung Estimasi Jarak PT Kenrope Sarana Pratama ± 5,8 km PT Pacific Sumber Segara ± 7,1 km PT Dharma Wira Sentosa ± 7,9 km

Penanganan Korban dan Imbauan Masyarakat

Terkait dampak sosial, Pertamina telah menginstruksikan pihak SPBE PT Indogas Andalan Kita untuk memberikan penanganan terbaik bagi korban terdampak. Satria menambahkan bahwa proses pendataan jumlah korban masih terus divalidasi untuk memastikan bantuan dan penanganan medis berjalan optimal.

Imbauan: Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying). Pertamina menjamin titik suplai pengganti telah beroperasi normal untuk melayani kebutuhan energi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi kejadian sudah dalam tahap pendinginan dan pengamanan oleh pihak berwajib guna keperluan olah TKP. (I-2)