Ratusan Gereja Dipantau, Brimob Intensifkan Patroli Kamis Putih di Labuan Bajo Marianus

Komandan Kompi 4, IPTU Hermanus Pati Bean

MENJELANG perayaan Kamis Putih, aparat kepolisian dari Kompi 4 Batalyon B Pelopor Brimob Presisi mengintensifkan patroli pengamanan di sejumlah gereja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/4).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif aparat dalam memastikan rasa aman dan khusyuk bagi umat Kristiani yang akan memulai rangkaian ibadah Paskah. Sejak pagi hari, kesiapsiagaan aparat telah ditunjukkan melalui apel persiapan yang digelar pukul 09.30 Wita di Markas Kompi 4. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 4, IPTU Hermanus Pati Bean, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat, terutama pada momentum keagamaan yang memiliki sensitivitas tinggi.

“Pengamanan ini bukan hanya tugas rutin, tetapi bagian dari pelayanan kepada masyarakat agar umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” ujarnya di hadapan personel.

Baca juga : Kata Terakhir Paus Fransiskus: “Terima Kasih Telah Membawaku Kembali ke Lapangan”

Usai apel, sekitar pukul 10.00 Wita, personel langsung bergerak menyisir sejumlah titik gereja yang menjadi pusat aktivitas ibadah. Gereja Binongko menjadi lokasi pertama yang disambangi, disusul Gereja Stella Maris pada pukul 10.20 Wita.

Patroli berlanjut ke Gereja Katedral pada pukul 10.31 Wita, yang merupakan salah satu pusat perayaan Kamis Putih umat Katolik di Labuan Bajo. Di lokasi ini, aparat memberikan perhatian lebih mengingat tingginya potensi kehadiran umat.

Selanjutnya, personel bergerak ke Gereja Waikesambi pada pukul 10.45 Wita sebagai titik patroli terakhir. Dalam setiap kunjungan, personel Brimob tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan lingkungan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan pengurus gereja. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan internal gereja, termasuk pengaturan arus jemaat, parkir kendaraan, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

Baca juga : Billy Ray Cyrus dan Elizabeth Hurley Umumkan Hubungan Asmara di Hari Paskah

Pendekatan humanis juga menjadi bagian penting dalam patroli ini. Kehadiran aparat di lokasi ibadah diharapkan mampu membangun rasa percaya sekaligus memberikan ketenangan psikologis bagi umat yang akan menjalankan ibadah suci. Seluruh rangkaian patroli berakhir pada pukul 11.20 Wita, dengan personel kembali ke markas dalam kondisi aman.

Cuaca cerah sepanjang kegiatan turut mendukung kelancaran mobilitas di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, situasi keamanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya potensi gangguan yang signifikan menjelang pelaksanaan ibadah Kamis Putih.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa patroli dan pengamanan akan terus ditingkatkan selama rangkaian perayaan Paskah, termasuk Jumat Agung hingga Hari Raya Paskah. Fokus pengamanan tidak hanya pada gereja, tetapi juga pada jalur-jalur strategis dan pusat keramaian yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama di Labuan Bajo, yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerukunan yang tinggi. Dengan pengamanan yang maksimal, diharapkan seluruh rangkaian ibadah Paskah dapat berlangsung tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. (E-4)