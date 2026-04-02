Kebakaran Gudang Kayu di Permukiman Padat Sidoarjo

Kebakaran gudang kayu di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/4/2026) malam.(MI/Heri Susetyo)

SEBUAH gudang kayu di tengah permukiman padat penduduk, di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terbakar pada Rabu (1/4) malam. Peristiwa ini membuat warga di sekitar gudang panik.

Kebakaran ini menimpa gudang kayu di Kelurahan Sidomukti Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di area gudang, yang kemudian menyulut material kayu di dalam bangunan.

Banyaknya material mudah terbakar, menyebabkan api dengan cepat merambat dan membesar. Warga sekitar juga panik karena lokasi gudang di tengah pemukiman.

Salah satu saksi mata, Sobirin, mengatakan, awalnya melihat asap dan bau kebakaran. Posisi gudang saat itu juga terkunci, dan akhirnya dibuka paksa dengan cara dicongkel.

Enam unit mobil pemadam kebakaran didatangkan lokasi, untuk menjinakkan api agar tidak merambat ke pemukiman. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian akibat peristiwa ini mencapai ratusan juta rupiah. (HS/E-4)