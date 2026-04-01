KAMPANYE Ramadan Ekstra Seru 2026 yang digelar Tokopedia bersama TikTok Shop mencatat lonjakan signifikan, dengan transaksi saat sahur meningkat hingga 15 kali lipat dibandingkan periode normal.

Executive Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan peningkatan tersebut tidak lepas dari peran konten video dan fitur siaran langsung (live streaming) yang semakin diminati selama Ramadan.

“Didukung kekuatan penemuan dan komunitas di TikTok, kami menghadirkan pengalaman #BelanjaAman dan #JualanNyaman bagi pembeli dan penjual, lengkap dengan berbagai penawaran menarik di kampanye Ramadan Ekstra Seru, terutama di jam puncak seperti sahur,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/4).

Sepanjang Ramadan 2026, aktivitas LIVE di platform tersebut ditonton hingga 38 miliar kali oleh pengguna. Stephanie menyebut, tren ini menunjukkan bahwa konten video tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga efektif mendorong transaksi.

“Kenaikan transaksi sebesar 15 kali lipat sepanjang sahur membuktikan bahwa video di TikTok tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membantu penjual mengoptimalkan pertumbuhan di momen krusial seperti Ramadan,” tambahnya.

Dari sisi kategori, produk fesyen muslim menjadi salah satu yang paling terdongkrak. Di TikTok Shop, transaksi kategori ini naik sekitar tiga kali lipat dibandingkan hari biasa. Sementara itu, Tokopedia mencatat lonjakan hingga tiga kali lipat hanya dalam satu jam pertama pada puncak kampanye.

Momentum Ramadan juga berdampak positif terhadap sektor ekonomi kreatif nasional. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menunjukkan subsektor fesyen menyumbang 17,6% atau sekitar Rp225 triliun terhadap total nilai ekonomi kreatif, menjadikannya salah satu kontributor utama bersama kuliner dan kriya.

Sejumlah brand lokal turut mencatat pertumbuhan signifikan selama kampanye. Merek seperti Batik Christo mencatat peningkatan transaksi lebih dari empat kali lipat di TikTok Shop. Sementara Fortklass mengalami lonjakan pesanan hampir 12 kali lipat di Tokopedia.

PENDORONG UTAMA

Di sisi strategi, Live streaming menjadi pendorong utama di TikTok Shop. Brand seperti Les Catino mencatat kenaikan transaksi sebesar 88%, sedangkan Dream Story tumbuh lebih dari 2,5 kali lipat melalui pendekatan serupa.

Sementara itu, di Tokopedia, strategi flash sale terbukti efektif meningkatkan performa penjual. Program ini mampu mendongkrak jumlah kunjungan produk hingga 23 kali lipat, dengan produk terlaris berasal dari kategori makanan dan minuman, seperti sambal bawang dan olahan ayam berbumbu siap masak.

Melalui sinergi kedua platform, pelaku usaha, khususnya brand lokal, mampu memanfaatkan momentum Ramadan secara optimal, sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis di tengah tren digitalisasi perdagangan yang kian pesat. (E-2)